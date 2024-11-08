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影／國1泰山段4車連環撞火燒車 為何追撞？警曝原因

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號北向泰山路段今天上午發生4車追撞引發火燒車、2人輕傷的事故，經初步調查疑因大貨車未注意車前狀態並保持安全距離釀成，司機可能被處3千至6千元罰鍰，詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。

據了解，當時30歲李姓司機駕駛大貨車行經北向35.5公里泰山路段，疑未注意前方車流已經開始回堵，大貨車未保持安全距離，追撞前方由69歲郭姓司機駕駛的小貨車，又繼續推撞前方2輛小客車。

小貨車被撞後底盤瞬間起火燃燒，且與大貨車車頭相連，李姓司機趕緊先協助郭男下車逃生，並以大貨車吊臂將小貨車撐開拖離，再拿滅火器嘗試滅火，但火勢太大，小貨車全面燃燒。

國道警方7時51分左右接獲通報，立刻調派巡邏車、緩撞車前往處理，並通知新北市119，消防隊大約8時11分將火勢撲滅。小貨車郭姓司機腿部擦挫傷，經消防員檢視包紮之後未送醫。

遭推撞的第1輛小客車旋轉180度調頭變成逆向，車上40歲乘客王姓婦人胸悶送往林口長庚醫院檢查，暫無大礙。4輛車的駕駛均未飲酒，事故現場於上午8時59分拖吊、清理完畢恢復通車，詳細肇事原因還要再進一步釐清。

國道警方指出，高速公路事故最常見的肇因就是未保持安全距離，可處3千至6千元罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，還要吊扣或吊銷駕照。呼籲用路人遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啟危險警示燈警示後方來車，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

國道1號北向泰山路段今天上午發生4車追撞引發火燒車、2人輕傷的事故，經初步調查疑因大貨車未注意車前狀態並保持安全距離釀成，司機可能被處3千至6千元罰鍰，詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向泰山路段今天上午發生4車追撞引發火燒車、2人輕傷的事故，經初步調查疑因大貨車未注意車前狀態並保持安全距離釀成，司機可能被處3千至6千元罰鍰，詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向泰山路段今天上午發生4車追撞引發火燒車、2人輕傷的事故，經初步調查疑因大貨車未注意車前狀態並保持安全距離釀成，司機可能被處3千至6千元罰鍰，詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向泰山路段今天上午發生4車追撞引發火燒車、2人輕傷的事故，經初步調查疑因大貨車未注意車前狀態並保持安全距離釀成，司機可能被處3千至6千元罰鍰，詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。記者林昭彰／翻攝
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國道1號北向泰山路段今天上午發生4車追撞引發火燒車、2人輕傷的事故，經初步調查疑因大貨車未注意車前狀態並保持安全距離釀成，遭推撞的白色小客車旋轉180度調頭變成逆向，車上40歲乘客王姓婦人胸悶送往林口長庚醫院檢查，暫無大礙。記者林昭彰／翻攝
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