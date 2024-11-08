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外籍遊客武嶺追星「車停路中央落跑」 合歡山大塞車引公憤
秋季是登山季節，合歡山車潮增加，停車亂象增加。縣議員蘇昱誠今天表示，有外籍遊客上山因塞車不想等候，直接將轎車停在路中央，消失數小時，引起合歡山公路大塞車，要求警方鐵腕取締違規。南投縣警局表示，對於合歡山違停除加強取締，也會對惡意違規研擬強制取締措施。
上月20日「紫金山-阿特拉斯彗星」引起追星潮，假日也常有機車族「夜衝」合歡山觀星或看日出，讓武嶺人潮、車潮暴增，也影響台14甲線合歡山公路塞車。
蘇昱誠說，合歡山武嶺受歡迎，假日車流大量增加，違規停車嚴重。上月20日，有外籍遊客到武嶺追星，因為塞車不想等候，直接將車停在路央，人便消失數小時，讓合歡山交通秩序雪上加霜，相當離譜。
仁愛警分局派員上山開單告發，讓在場民眾一遍叫好。蘇昱誠說，南投發展觀光，就要將交通整頓好，外籍遊客重大違規，造成合歡山交通受阻數小時，警方辛苦開單告發，但對於違規駕駛不痛不癢，遊客到合歡山旅遊，感受也相當糟糕，警方對於重大交通違規，不能只開發了事，這種重大違規，造成高山公路混亂，影響遊客對南投觀感，警方也應有強制作法，免得歪風蔓延，讓南投觀光交通受創。
縣警局長吳耀男說，對於違停車輛，拖吊是最有效的措施，但合歡山拖吊車上去不易，也沒有派駐拖吊車，此事只是單一事件，當時只能開單取締。將和仁愛警分局、交通隊研議，對縣內大型活動、山區道路規畫強制取締作為，整頓停車秩序和行車安全。
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