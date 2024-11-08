詐欺車手拒配合下車 開車衝撞警察雙雙掛彩送醫

嘉義縣警察局民雄分局林姓警員昨下午6點多攔查詐欺車手，遭林姓車手開車衝撞，警員右腳掌疑遭車門夾傷，車手則自撞圍牆臉上掛彩遭捕，兩人都被送醫治療，警員晚上9點多出院回家休息，車手則由警方戒護帶回偵查。

據了解，一名李姓女子在網路交友遭騙，介紹虛擬貨幣平台，起初已被騙過一次錢，昨天是第2次見面面交，原本警方在旁埋伏，要以假鈔引誘車手下車，誰料車手不肯下車，林姓警員見狀立即上前，拉開副駕駛座車門，將身體探入車內欲制伏車手。