新北永和福和橋又被撞！貨車超載卡住、工務局明早派員檢查

橫跨新北永和及台北公館地區的福和橋是雙北要道，近年來多次遭到超高車輛撞擊，有民眾今晚在社團貼出照片指出，福和橋又被撞擊，貼出照片提醒經過民眾要注意。新北市工務局表示，現場狀況已排除，至於橋梁是否影響，明天會請技師去現場評估。

貼文一出引發在地民眾討論，有民眾表示，「都還在施工換橋身又被撞」、「怎麼老是有駕駛沒在注意自己的車高跟限高？」，另外有民眾建議，「橋前面設一個比它低一點的限高，撞壞鐵桿，比撞壞橋來的便宜。」