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新北永和福和橋又被撞！貨車超載卡住、工務局明早派員檢查

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

橫跨新北永和及台北公館地區的福和橋是雙北要道，近年來多次遭到超高車輛撞擊，有民眾今晚在社團貼出照片指出，福和橋又被撞擊，貼出照片提醒經過民眾要注意。新北市工務局表示，現場狀況已排除，至於橋梁是否影響，明天會請技師去現場評估。

貼文一出引發在地民眾討論，有民眾表示，「都還在施工換橋身又被撞」、「怎麼老是有駕駛沒在注意自己的車高跟限高？」，另外有民眾建議，「橋前面設一個比它低一點的限高，撞壞鐵桿，比撞壞橋來的便宜。」

新北養工處日前表示，從9月12日起，推動福和橋預力梁更換工程，至今年底每天上午9時至下午4時將封閉橋下方永和區環河東路三段單向車道，採調撥方式維持雙向通行。如今福和橋又被撞，是否會造成影響？工務局表示，現場狀況已排除，至於橋梁是否影響，明天會請技師去現場評估。

新北市工務局表示，現場狀況已排除，明日派員檢查橋梁狀況。圖／新北市工務局提供
新北市工務局表示，現場狀況已排除，明日派員檢查橋梁狀況。圖／新北市工務局提供
民眾指出，7日晚間福和橋又被撞到。圖／翻攝社團「我是永和人」
民眾指出，7日晚間福和橋又被撞到。圖／翻攝社團「我是永和人」

橋梁

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