富二代組團涉詐 經手逾億 21人起訴

高雄檢警偵破以高中「富二代」死黨組成的取款車手集團，成員家境優渥，卻罔顧家長栽培，起訴涉案21人。記者張議晨／翻攝 高雄律師公會副秘書長陳逸軒涉當詐團「軍師」，與四名私立貴族學校「富二代」死黨合組車手集團，由四名高中同窗負責集團運作，陳則提供法律諮詢；高雄地檢署昨依加重詐欺、組織犯罪等罪起訴廿一人，對陳等七人求處五年二月重刑。

檢警調查，該集團以馬姓、洪姓及張姓男子為首，馬男與張男為同母異父兄弟，幾人均為高雄某明星私校高中死黨。

去年三月，張男與馬男的陳姓高中同學先赴柬埔寨，與詐團牽上線，回台再由陳男等人召集高中同窗，合組車手集團。

張男、馬男再招募陳逸軒擔任法律顧問，另找來自稱代書的溫姓富二代參與，陸續招募十四名成員加入。

高雄警方去年查獲柯姓男子車手集團，溯源追出陳逸軒及高中死黨組織的車手集團；若有車手被抓，由陳協助辯護，指導製作筆錄，並洩漏給其他成員。陳等人還以偽造假債權本票及借據，向法院或地檢署聲請發還扣押物，取回被查扣詐款。

檢警清查，該集團至被查獲為止經手詐款一億三六三○萬餘元，累計五十三人受害；成員出入以BMW、BENZ甚至麥拉倫超跑代步。

陳逸軒父親為庭長退休轉任律師，在高雄頗具威望，當時陳涉案被收押消息傳出，震驚高雄司法界。

檢方昨對陳逸軒等廿一人提起公訴，五人移審後續押，陳逸軒原也被押，後於延押庭上獲二一○萬元交保。