高雄透天厝惡火／易燃物太多 5人來不及逃

一樓靠近鐵捲門地方除停放電動車，還有擺放一台冰箱，研判電動車起火可能性大。記者張議晨／攝影 高雄鼎中路大火釀四死一命危，五人均是在房間內被發現，沒有外逃跡象；警、消研判恐是大火迅速且猛烈，阻斷逃生，加上易燃物太多助長火勢，造成慘劇。

警、消昨天兩度勘驗現場，初判起火點在一樓，除停放電動自行車和機車，還有水電材料等易燃物，而通往二、三樓的樓梯就緊靠起火點。

警、消指出，一樓擺設神明桌且堆放雜物，房間為木板裝潢，都是火載量大的易燃物品，間接造成高溫濃煙有機會往上竄燒，導致二、三樓出現火光。

五人被發現位置，董男夫婦在二樓靠鼎中路側房間內，兒子、胞兄、許女則分別在三樓房間床邊，且三人均無明顯逃生跡象，疑是火警發生沒多久就被濃煙嗆暈。

該大樓社區曾被查出消防缺失，本月初委外進行檢修，當時廠商建議董家安裝住警器，費用三百元；另根據消防局紀錄，董家曾領取並裝設消防局發放的住警器，使用壽命還在效期內。

消防人員表示，住警器雖能提供第一時間煙霧預警，但仍要視火場內火載量多寡、逃生管道是否暢通，才能評估生存度高低。