聽新聞
0:00 / 0:00

高雄透天厝惡火 租客4死1命危

聯合報／ 記者張議晨王勇超／高雄報導

高雄市鼎中路一棟三樓透天厝昨天凌晨大火，釀四死一命危慘劇；火災時不少民眾圍觀。記者張議晨／翻攝
高雄市鼎中路一棟三樓透天厝昨天凌晨大火，釀四死一命危慘劇；火災時不少民眾圍觀。記者張議晨／翻攝
高雄市三民區鼎中路某社區內一棟透天厝昨天凌晨發生大火，造成屋內五人四死一命危；檢、警、消昨勘驗現場，初步推斷起火點在一樓電動自行車位置，是否充電不慎釀意外，待消防局火調鑑定釐清。

警方調查，六十一歲董男承租該三樓透天厝十多年，與五十五歲王姓妻子、十七歲兒子，及七十二歲胞兄、六十一歲董妻乾姊許女共五人同住；董男為水電工，兒子是學徒，妻子在環保局清潔隊任職，生活單純。

昨天凌晨零時許，附近鄰居聽到董家一樓傳出「碰」的聲響，沒多久見濃煙從董家鐵捲門底部竄出，立即通報消防局。

消防隊抵達時火勢已往二、三樓延燒，期間傳出爆炸聲響，消防人員一邊救火一邊救人，先從二樓房間救出董男夫妻，兩人均嗆傷、燙傷失去意識，送醫後董男宣告不治，妻子仍在搶救。

凌晨近二時火勢撲滅，消防員搜索三樓房間，發現另三人分別倒臥床邊，董男胞兄和許女燒成焦屍，董男兒子送醫也不治。

目擊民眾說，火警當時聽到爆炸聲，「連續好幾聲」，出來就見到火煙，沒想到會這麼嚴重。

親友說，董男疼妻且為人海派，夫妻很少爭執，常有好友到董家小聚。董妻在環保局任職十多年，工作認真，去年曾糾正違規民眾，遭對方從垃圾車上拉下來摔斷腿，休息三個月後重回崗位，但行動不便，轉調資源回收分類工作。

警、消調查，火災發生時屋內一樓停放一輛電動自行車和一輛機車，另有神明桌擺放多尊神明；檢察官昨天勘驗，根據跡證推斷起火點應在靠近一樓鐵捲門處，也就是機車和電動自行車停放處，均燒到剩骨架，初判電動自行車起火可能性大，暫排除人為因素，待鑑定報告釐清。

透天厝 電動自行車

延伸閱讀

高雄律師任詐團軍師 開毒趴接受性招待檢求重判

高雄茄萣野鳥排遺檢出禽流感 防檢署籲業者警覺

「經典Odyssey影像」進駐駁二 陳其邁：一起感受高雄變遷

川普當選影響高雄產業？經發局：短期沒有太變動

相關新聞

高雄透天厝惡火 租客4死1命危

高雄市三民區鼎中路某社區內一棟透天厝昨天凌晨發生大火，造成屋內五人四死一命危；檢、警、消昨勘驗現場，初步推斷起火點在一樓...

高雄透天厝惡火／易燃物太多 5人來不及逃

高雄鼎中路大火釀四死一命危，五人均是在房間內被發現，沒有外逃跡象；警、消研判恐是大火迅速且猛烈，阻斷逃生，加上易燃物太多...

詐欺車手拒配合下車 開車衝撞警察雙雙掛彩送醫

嘉義縣警察局民雄分局林姓警員昨下午6點多攔查詐欺車手，遭林姓車手開車衝撞，警員右腳掌疑遭車門夾傷，車手則自撞圍牆臉上掛彩...

富二代組團涉詐 經手逾億 21人起訴

高雄律師公會副秘書長陳逸軒涉當詐團「軍師」，與四名私立貴族學校「富二代」死黨合組車手集團，由四名高中同窗負責集團運作，陳...

1歲童頭部重創亡 母涉虐被押

高雄市1歲5個月吳姓男童前天下午3時許因眼神呆滯、呼吸急促，由母親送醫急救，昨天凌晨1時許宣告不治。由於男童顱骨骨折、顏...

彰化伸港再爆死亡車禍 雙載母女被撞飛 女兒搶救不治

繼彰化縣伸港鄉陳姓姊妹在建國路與美港公路口被撞不治後，上月23日伸港婦人騎機車載14歲女兒回家，經中華路與彰新路口時，與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。