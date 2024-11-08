高雄透天厝惡火 租客4死1命危

高雄市鼎中路一棟三樓透天厝昨天凌晨大火，釀四死一命危慘劇；火災時不少民眾圍觀。記者張議晨／翻攝 高雄市三民區鼎中路某社區內一棟透天厝昨天凌晨發生大火，造成屋內五人四死一命危；檢、警、消昨勘驗現場，初步推斷起火點在一樓電動自行車位置，是否充電不慎釀意外，待消防局火調鑑定釐清。

警方調查，六十一歲董男承租該三樓透天厝十多年，與五十五歲王姓妻子、十七歲兒子，及七十二歲胞兄、六十一歲董妻乾姊許女共五人同住；董男為水電工，兒子是學徒，妻子在環保局清潔隊任職，生活單純。

昨天凌晨零時許，附近鄰居聽到董家一樓傳出「碰」的聲響，沒多久見濃煙從董家鐵捲門底部竄出，立即通報消防局。

消防隊抵達時火勢已往二、三樓延燒，期間傳出爆炸聲響，消防人員一邊救火一邊救人，先從二樓房間救出董男夫妻，兩人均嗆傷、燙傷失去意識，送醫後董男宣告不治，妻子仍在搶救。

凌晨近二時火勢撲滅，消防員搜索三樓房間，發現另三人分別倒臥床邊，董男胞兄和許女燒成焦屍，董男兒子送醫也不治。

目擊民眾說，火警當時聽到爆炸聲，「連續好幾聲」，出來就見到火煙，沒想到會這麼嚴重。

親友說，董男疼妻且為人海派，夫妻很少爭執，常有好友到董家小聚。董妻在環保局任職十多年，工作認真，去年曾糾正違規民眾，遭對方從垃圾車上拉下來摔斷腿，休息三個月後重回崗位，但行動不便，轉調資源回收分類工作。

警、消調查，火災發生時屋內一樓停放一輛電動自行車和一輛機車，另有神明桌擺放多尊神明；檢察官昨天勘驗，根據跡證推斷起火點應在靠近一樓鐵捲門處，也就是機車和電動自行車停放處，均燒到剩骨架，初判電動自行車起火可能性大，暫排除人為因素，待鑑定報告釐清。