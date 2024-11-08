假觀光之名來台 大馬車手被捕

苗警刑事警察大隊日前破獲一起網購詐騙案，逮捕32歲馬來西亞籍余姓男子，經查他甫入境第2天上工即落網。圖／警方提供 苗栗縣警局統計上月詐騙案件發現，外籍人士假觀光之名來台從事詐騙車手情況有增多趨勢，尤以東南亞人士居多，苗警刑事警察大隊日前破獲一起網購詐騙案，攔捕一名馬來西亞籍的詐騙集團車手，經查他入境第2天上工即落網。

苗警刑大上月24日獲報在通霄鎮某學校附近，發現1名男子提公事包專注看手機，約莫30分鐘後，有名年輕女子將1包公文袋交予該男，疑似是車手面交取款。警方獲報後過濾車輛，並尾隨該車手成功攔查監控面交取款的嫌疑人蘇男及擔任車手取款的馬來西亞籍余姓男子，當場起獲做案用手機3支及53萬元贓款等犯罪證物。

經調查，該案女被害人從事網拍，團購大量運動用品時，受詐騙集團低價攻略誘惑，要求預付大量團購保證金才能如期出貨，詐騙被害人與車手面交53萬元款項，全案依詐欺、人口販運防制法罪嫌將蘇男、余男移送檢方偵辦。

苗縣警局統計今年已查獲越南籍32人、印尼籍1人、馬來西亞籍2人、香港籍2人，共37人外籍車手，研判是詐騙集團與人蛇集團計畫性鎖定東南亞等國華人，以「求職」廣告佯稱高薪聘雇來台擔任「跑業務」、「行政工作」等短期打工人員，享優厚福利及食宿、機票等，吸引外籍青年來台犯案。

縣警局長陳世煌說，警方結合金融機構及超商阻詐，對阻詐有功行員依攔阻金額提升獎勵金，有助提升攔阻成效，苗栗7至9月攔阻成效，均排名非6都縣市前3名。