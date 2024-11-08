彰化伸港再爆死亡車禍 雙載母女被撞飛 女兒搶救不治

繼彰化縣伸港鄉陳姓姊妹在建國路與美港公路口被撞不治後，上月23日伸港婦人騎機車載14歲女兒回家，經中華路與彰新路口時，與黃姓男子車輛碰撞，女兒搶救7天不治，警方表示，黃男遇閃紅燈未減速依過失致死送辦，並決定將此肇事路口三色號誌延長。

警方調查，上月23日21時31分許，婦人載女兒由彰新路7段401巷東往西行駛，20歲黃男開車沿中華路670巷北往南行駛，兩車在路口碰撞，母女摔落農田送醫，14歲女兒右股及右脛骨折，送彰濱秀傳醫院急救，10月29日死亡，母親骨折住院。

警方指出，此一路口從清晨6時到晚間8時是三色號誌，晚上8時到隔天清晨閃黃及閃紅燈，黃男開到路口是閃紅燈，未減速肇事，警方依過失致死罪嫌移送法辦。

縣府交通處與警方、議員賴清美會勘後，決定三色號誌延長到晚間11時，補繪標線模糊部分，同時在路口增設全景監視器改善。

類似偏僻路口車禍案件頻傳，林姓男子今年5月10日騎機車經線西鄉溝內路與寓埔路口時，與汽車碰撞，送醫不治。交通號誌原閃燈，會勘決定，上班時段上午7時到晚上9時開三色號誌。

彰化縣府交通處長林漢斌說，會盤點縣內易肇事閃燈路口，評估是否延長三色號誌，如路口太昏暗，則加強照明，並在主幹道及支幹道接近路口前，設警示標誌。