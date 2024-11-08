1歲童頭部重創亡 母涉虐被押

仁武分局外觀。本報資料照片 高雄市1歲5個月吳姓男童前天下午3時許因眼神呆滯、呼吸急促，由母親送醫急救，昨天凌晨1時許宣告不治。由於男童顱骨骨折、顏面多處挫傷，院方懷疑遭凌虐報警；檢警調查，吳母有家暴前科，疑多次凌虐男童，依傷害致死罪嫌聲押吳母獲准。

仁武警分局指出，前天晚上10時許醫院通報吳童由23歲母親送醫急救，疑有遭凌虐現象，男童因為顱骨骨折等傷勢嚴重，急救後回天乏術，警方及社會局介入調查，男童和母親及30歲李姓生父三人同住處大社區的租屋處。

據了解，李姓生父平時白天外出工作，母親吳女負責在家照顧男童，前天下午約3時許，男童出現眼神呆滯而且呼吸急促現象，由母親送醫急救，醫師發現男童頭部疑遭到重擊、顏面多處受傷。

全案報請檢察官相驗，昨早橋頭地檢署檢察官相驗後，初驗男童傷勢懷疑生前遭吳女施虐，因吳仍堅稱是男童從床上自行摔下所致，檢方認為仍有疑點待釐清，當庭將她逮捕，並依傷害致死罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准。

高雄市社會局指出，吳女去年7月因經濟不穩定求助，被列入脆弱家庭，市府提供急難救助、慈善濟助、尿布、奶粉及生活物資、育兒指導並轉介托育及就業等服務，去年12月男嬰被通報疑似家暴案件，經查是因翻身時臉部撞護欄導致瘀傷，評估為照顧意外疏忽未成案，社會局持續追蹤關懷，本案將配合檢警調查，並對傷害者提獨立告訴。