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賓士男逼車疑秀國安局識別證 警曝通知駕駛到案說明

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

重機騎士游姓男子今天騎車行經新北市汐止區，與開賓士汽車高姓男子發生行車糾紛，高男一度出示疑似國安局人員識別證，游男事後將行車紀錄影片上傳網路。汐止警方接獲國安局通報，認定高男明顯有多項交通違規，已通知到案說明，若有涉冒用公務人員服飾徽章、官銜、偽造文書等罪嫌，也將依法送辦。

新北市汐止警分局今天下午接獲國安局轉報，指稱有民眾與機車騎士發生行車糾紛時出示國安局人員證件，騎士將發生爭執過程的行車紀錄器畫面上傳網路；汐止警方獲報立即立案派員勘驗網路影片及調閱發地點周邊監視器畫面釐清事發經過。

據了解，重機騎士游姓男子（20歲）今天騎車行經新北市汐止區大同路一段與中興路口，與駕駛賓士汽車、一邊抽菸一邊開車的高姓男子（50歲），發生猛按喇叭疑似逼車行車糾紛，雙方言語爭執過程中，高男一度解開安全帶，從褲子左後口袋，掏出皮夾出示疑似國安局人員識別證，游男事後將行車紀錄影片上傳網路。

網友紛紛留言，「這拿出來反而丟國安局的臉吧！」、「亮出國安調查證表示有國安危機嗎？」、「原來我們國家已經進步到逼車可以拿公務證出來」、「好大的官威啊！」

汐止警方認為汽車駕駛高男明顯有多項交通違規，已依車號通知高男到案說明，經查若確實有涉冒用公務人員服飾徽章、官銜、偽造文書罪嫌也將依法送辦。

重機騎士游姓男子不滿今天騎車行經新北市汐止區與開賓士汽車高姓男子發生行車糾紛，高男一度出示疑似偽造國安局人員識別證，游男事後將行車紀錄影片上傳網路，汐止警方接獲國安局通報勘驗網路影片，將通知高男到案說明。圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
重機騎士游姓男子不滿今天騎車行經新北市汐止區與開賓士汽車高姓男子發生行車糾紛，高男一度出示疑似偽造國安局人員識別證，游男事後將行車紀錄影片上傳網路，汐止警方接獲國安局通報勘驗網路影片，將通知高男到案說明。圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

國安局 汐止

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