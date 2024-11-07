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高捷紅線橋頭捷運站婦人落軌 卡列車下右前肢斷裂送醫

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高捷橋頭捷運站今晚5時33分許傳出一名婦人落入下行軌道，被正入站的捷運列車撞擊，右前肢斷裂卡在列車下，目前尚有意識，高捷公司緊急斷電，約6點14分拉出婦人送醫，意外一度讓高捷單線雙向通行，班距拉長為20分鐘。

【中央社／高雄7日電】

高雄捷運今天下午5時30分發生落軌意外，一列車行經R23橋頭火車站時，一名女子見列車進站便跳入軌道捲入車下，已救出送往醫院急救，該名女子右前肢斷裂，尚有意識。

高雄捷運公司透過訊息說明，今天下午5時30分，列車行經R23橋頭火車站往小港方向行駛時，有民眾跳入軌道，司機員立刻緊急停車，但人員仍捲入車下。

捷運警察隊表示，落軌民眾是一名22歲女子，她在捷運橋頭車站下行月台，見列車進站即跳入軌道，人卡在列車下，晚間6時14分已將傷者救出，送往國軍高雄總醫院左營分院救治，傷者右前肢斷裂，尚有意識。

高捷表示，事件發生後高捷進行清車及三軌斷電，影響旅客約150名，下午5時39分變更營運模式，採R3小港站至R22青埔站局部運轉，班距為6至10分鐘，R22青埔站至RK1岡山站單線雙向運轉，班距為20分鐘。

高捷強調，此落軌意外事件不是因為車站相關設備導致，而是該旅客個人行為自行跳軌。

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高捷示意圖。本報資料照片
高捷示意圖。本報資料照片

捷運 高捷

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