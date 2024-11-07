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高雄23歲母涉虐1歲男嬰致死 檢相驗後當庭逮捕生母聲押

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高雄1歲吳姓男童6日下午3時許因眼神呆滯、呼吸急促，今凌晨1時許宣告不治；由於男童顱骨骨折、顏面多處挫傷，院方懷疑遭凌虐報警；檢警調查，吳母有家暴前科，疑多次凌虐男童，生父卻不聞問，已依傷害致死罪嫌聲押吳母。

仁武警分局指出，6日下午3時許接獲醫院通報，指大社區一名年約1歲吳姓男童送醫後不治，疑有遭凌虐現象。警方介入調查，發現死亡的男童和23歲的吳姓母親以及30歲的李姓生父兩人租屋於大社區。

據了解，李男平時白天外出工作，吳女白天負責在家照顧男嬰，6日下午3時許，吳童出現眼神呆滯且呼吸急促的現象，由父母載往醫院就醫，醫院發現男童頭部疑遭重擊、顏面多處受傷，於7日凌晨1時許宣告急救無效。

警方依規定通報社會局處置，全案報請檢察官相驗，今早橋檢檢察官相驗後，初驗男嬰傷勢，懷疑生前遭吳女施虐，因吳仍堅稱是男嬰自摔所致，檢方認為仍有疑點待釐清，當庭將她逮捕，依傷害致死罪嫌對吳女聲請羈押禁見。

高雄市社會局說，經查吳女曾因家庭經濟不穩定求助，社會局提供急難救助、慈善濟助、尿布、奶粉及生活物資、育兒指導並轉介托育及就業等服務，本案將配合檢警調查，並對傷害者提獨立告訴。

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仁武分局外觀。本報資料照片
仁武分局外觀。本報資料照片

檢察官 自摔

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