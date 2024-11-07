居民爆料房子「像鬼屋」！桃園公寓深夜梯間遭縱火 每天活在恐懼中

桃園市平鎮區市民網路爆料，平鎮延平路一段前夜有人在公寓一樓唯一出口樓梯間縱火，「大家都知道是誰，報警無法抓他」，平鎮警方今天下午表示，該火警發生後，警方帶回林姓男子調查，未發現身上有燒燙傷、汽油味縱火跡證，警方將積極訪查公寓住戶調查釐清案情。

平鎮一名市民在網路爆料，他所居住公寓，前天深夜有人在該公寓的1樓大門唯一出口童面縱火，「我們應該都知道是誰」，但是沒有辦法抓人，那人曾在家裡捶打瓦斯桶發出巨響，向鄰居罵髒話、踹門、別人門前潑不明液體、找碴等騷擾鄰居行為。

他說，整棟住戶都被騷擾過，報警只是去勸導，昨晚放火處在1樓唯一出入口內部，幸好發現早，無人傷亡，但是房子全部變成像鬼屋一樣很陰暗很黑，「我們每天活在恐懼中」。