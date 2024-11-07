影／他開車被比中指氣到追上猛推人 女騎士被嚇到換氣過度送醫

台中謝姓男子開車和劉姓女騎士有糾紛，他不滿對方後座陳姓女乘客對他比中指，一怒之下停車追上前猛力朝雙載的2名女子推了一把，害對方人車險倒地，更釀劉女恐慌症發、換氣過度所幸送醫無礙；警方表示，因雙方互不提告，登記資料後備查。

台中第三分局指出，健康派出所9月4日下午3點多獲報，南區高工路、工學二街口有糾紛，經查謝姓男子（41歲）開車沿高工路行駛，同向的劉姓女子騎機車載陳姓友人行經，2車卻因變換車道發生糾紛。

臉書爆料公社今傳出事發影片，2車糾紛後，謝男突然下車衝上前，朝正在等紅燈雙載的2名女子猛力一推，害對方連人帶車不穩差點跌倒，更造成騎車的劉姓女子嚇到換氣過度，一度送醫所幸無大礙。

警方獲報到場時，謝男表示彼此因行車糾紛，對方機車靠很近他就馬上煞車，後座的女乘客還對他比中指，他疑惑自己都讓對方了，車子當時要右轉放向燈也打了很久，更不解對方為何講話比他還大聲。

警方當時也發現騎車的劉女身體不適、體態僵硬，蹲在路邊緊張急促喘氣，經勸說後將她送醫治療。