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中正大學多名教師收到AI換臉恐嚇勒索郵件 校方報警偵辦

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

台北市聯醫最近超過300名醫師，陸續收到AI換臉恐嚇郵件；嘉義縣中正大學多名教師近日也陸續收到AI換臉，以情色影像照片散布為由，藉此恐嚇勒索取財郵件，校方獲報已報警偵辦，校安通報下架遭變臉的不雅影像照片。

科技發展衍生出AI相關犯罪，尤其深偽技術使用增加，近期在北市聯醫，超過300名醫師陸續收到恐嚇郵件，還附上和女子親密照，藉此勒索。警方獲報，發現這些影像都是用繪圖軟體合成，寄件IP就在香港，不排除是中國集團性犯案。

中正大學有名受害教授說，昨天夜裡準備回家，看手機有新的電郵進來，其中一封標題為：某某教授親啟，打開一看沒有內容，只有1個jpg檔，一看是張情色圖，男主角的臉是他的人頭，照片旁有個隨身碟，研判是從系上網頁教師介紹的照片Ｐ來的照片。他無奈說「我不是名人為何挑我？」經詢問，多名教師也收到相同電郵。

電郵照上面有這段文字：「當你收到視頻照片截圖后，如不及時解決，我將把視頻和所有資料移交給委託人網絡曝光，一旦視頻和資料到了互聯網平台，對你的影響是巨大的，之後不是我所能控制的，相信你也不希望這件事情影響到你的家庭及事業，過時不候，後果自負！」留下處理聯繫的line及telegram帳號。

校方說，受害人數調查統計中，接獲教授通報後，已立刻發信通知全校師生，獲該訊息時立即向警方報案，同時進行校安通報。另提供受害者與衛福部合作的民間機構「性影像處理中心」、「STOPNCII」聯繫方式，以利受害者藉由該平台將經變造不雅違法影片或圖片，透過通知網路社群平台移除，避免持續在社群平台傳播。

嘉義縣中正大學多名教師近日陸續收到AI換臉，以情色影像照片散布為由，藉此恐嚇勒索取財郵件，校方獲報已報警偵辦，校安通報下架遭變臉的不雅影像及照片。記者魯永明／翻攝
嘉義縣中正大學多名教師近日陸續收到AI換臉，以情色影像照片散布為由，藉此恐嚇勒索取財郵件，校方獲報已報警偵辦，校安通報下架遭變臉的不雅影像及照片。記者魯永明／翻攝

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