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高雄大樓惡火釀4死1傷 初步排除人為縱火疑1原因釀災

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市三民區鼎中路大樓今凌晨發生大火，董姓租客一家五口共4死，董妻仍在急救中，尚未脫險，消防局火調人員上午10時30分許，偕同檢察官入內勘驗，研判起火點應為近1樓電動車位置，初步排除人為縱火，另3樓鐵窗疑被鐵鍊綑住，該樓層發現兩具焦屍，是否影響逃生，仍待火調人員釐清。

起火房屋一樓內停有兩輛機車，其中一輛為輕型電動車，因董家信仰虔誠，一樓還有神桌擺放多尊神明。

警消今早派出兩組人員進入火場勘驗，根據現場跡象，靠近一樓鐵捲門處的電動車燒到精光，反光一旁的冰箱相對完整，研判起火點應為一樓電動車位置，當時是否正充電中列為調查重點。

另二、三樓均有加裝鐵窗，其中二樓鐵窗可活動，三樓則用鐵鍊綁死，是否影響逃生，仍待火調人員釐清。

董男承租該屋已有十多年，董男夫妻與就讀高中的17歲兒子、董男胞兄及董妻61歲許姓乾姊共5人同住，董為水電工，妻子曾在一樓經營檳榔攤，後因生意不好收攤，目前在環保局清潔隊任職，負責資源回收物分類工作。

消防人員在火勢控制後進入火場，在二樓房間救出昏迷的董姓夫妻，兩人疑吸入濃煙失去意識，分別送高醫、榮總急救，急救後恢復心跳，但今上午10時許，董男仍宣告不治，董妻因有燒燙傷，現仍與死神博命。

火勢完全撲滅後，消防人員逐層清查，在3樓另發現3人，其中1名為董男的兒子，胞兄及董妻許姓乾姊則分別倒臥在各自房間內，胞兄、許女被燒成焦黑，明顯死亡，董男兒子送醫後，急救後宣告不治。

一樓靠近鐵捲門地方除停放電動車，還有擺放一台冰箱，研判電動車起火可能性大。記者張議晨／攝影
一樓靠近鐵捲門地方除停放電動車，還有擺放一台冰箱，研判電動車起火可能性大。記者張議晨／攝影
一樓靠近鐵捲門地方除停放電動車，還有擺放一台冰箱，研判電動車起火可能性大。記者張議晨／攝影
一樓靠近鐵捲門地方除停放電動車，還有擺放一台冰箱，研判電動車起火可能性大。記者張議晨／攝影

鐵窗 電動

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