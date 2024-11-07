北市10月被詐團騙走21億元 案件數、財損金額高居「全國榜首」

警政署及刑事警察局推出「打詐儀表板」，希望以透明、公開的數據，讓民眾了解詐騙犯罪的最新樣貌及鞭策警方作為；根據儀表板最新數據，全國10月份每天詐騙案件近6百件，因詐騙損失119億8844多萬元，其中台北市總案件數為1986件、財損金額為21億9千多萬元，雙位居全國榜首。

台北市警察局今天舉行北市打詐說明會，根據統計，北市以假投資詐騙案件財損金額占比最高，案件數占20%，僅次於網路購物詐騙的21.75%，但財損金額占比高達69%，超過15億元。至於各轄區詐騙情況，中山區以受理230件詐騙案、財損2億4千多萬元，居各行政區之冠。

不過在北市警察局的打詐評比中，針對贓款沒入、逮捕詐團核心如車手頭、機房等有組織、集團性的成果中，內湖警分局達成率為101%，查獲詐騙集團總核分98分，為各分局第一名，其次為信義警分局達成率106%，集團核分總分96分，萬華警分局達成率只有18%、集團總核分30分為北市墊底。

台北警察局表示，詐騙集團透過養、套、殺劇本，2至3個月餵養股市資訊或報牌，讓民眾獲得利潤，再設圈套讓民眾加入「投資群組」，初期會提供小額出金，讓民眾深信假APP的獲利數字。

不久群組中的「老師助理」、「老師秘書」關懷問候，讓被害人持續投入大筆金額，直到對方開始假藉帳戶被鎖、須支付手續費等理由無法領出獲利，被害人才知道遭詐騙，部分被害人通常已身無分文，甚至還要將不動產拿去借貸、信貸，更背負高額債務。

目前北市警局已與金融機構建立聯繫管道，加強第一線臨櫃攔阻，今年1至10月合作攔阻金額超過18億，為六都最高。

台北市一名34歲陳姓人妻今天現身說法，表示當初經由丈夫告知看到投資廣告，兩人各出資5萬元投資，丈夫很快醒悟認為是詐騙，告訴妻子不要相信，但人妻卻深信不疑，不但繼續投錢，更向姐姐借了100多萬元，共投入260萬元。