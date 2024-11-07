家中突然沒熱水...新莊女陽台查看熱水器 不慎從4樓墜落骨折
新北市新莊區瓊林南路一處社區今天上午驚傳墜樓意外。28歲女子上午9時許因家中熱水不熱，在住家陽台檢查熱水器時不慎從4樓高墜落地面，附近鄰居發現後立即報警。救護人員到場發現女子雙手雙腳均有骨折，所幸送醫後並無生命危險。
據了解，28歲女子今天上午獨自一人在家時發現家中熱水不熱，在4樓陽台處查看熱水器時不慎墜落，巨大撞擊聲引起附近鄰居注意出來查看，發現女子倒臥地面立即報警。救護人員到場發現女子意識清醒，但雙手雙腳均有骨折情形，立即將她送往亞東醫院，目前仍在治療中。
新北市消防局呼籲，使用燃氣熱水器要保持通風環境，並依其型式來正確安裝，避免一氧化碳中毒。並應請合格的燃氣熱水器及其配管承裝業技術士來安裝及定期檢修，配管接頭部分需再次確認檢視是否有鬆脫並使用固定器加固。
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