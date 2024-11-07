家中突然沒熱水...新莊女陽台查看熱水器 不慎從4樓墜落骨折

新北市新莊區瓊林南路一處社區今天上午驚傳墜樓意外。28歲女子上午9時許因家中熱水不熱，在住家陽台檢查熱水器時不慎從4樓高墜落地面，附近鄰居發現後立即報警。救護人員到場發現女子雙手雙腳均有骨折，所幸送醫後並無生命危險。

據了解，28歲女子今天上午獨自一人在家時發現家中熱水不熱，在4樓陽台處查看熱水器時不慎墜落，巨大撞擊聲引起附近鄰居注意出來查看，發現女子倒臥地面立即報警。救護人員到場發現女子意識清醒，但雙手雙腳均有骨折情形，立即將她送往亞東醫院，目前仍在治療中。