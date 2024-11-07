又是伸港！14歲少女搭母機車被撞飛 與陳姓小妹同天搶救不治

繼彰化縣伸港鄉陳姓兩姊妹被撞搶救252天死亡後，伸港鄉一名媽媽上月23日晚間，騎機車載著補完習的14歲女兒回家，行經伸港鄉中華路與彰新路巷口時，與黃姓男子駕駛的汽車碰撞，女兒搶救7天後不治，警方調查，黃男遇閃紅燈未減速，經會勘決定延長號誌運作改善。

警方調查，上月23日深夜21時31分許，這位媽媽載女兒由彰新路七段401巷東往西行駛，與由20歲黃男駕駛沿中華路670巷北往南行駛的汽車發生碰撞，母女摔落農田送醫，柯姓女兒右股骨折、右脛骨折，送彰濱秀傳急救，於10月29日死亡，母親骨折手術仍在住院。

警方指出，此一路口三色號誌操作原本從清晨6時到晚間8時，從8時以後，分別以閃黃及閃紅操作，車禍發生時間是在閃燈時段，黃男到路口是閃紅，母女共乘的機車是閃黃，但黃男未減速而肇事，必須負較大的責任，警方依過失致失罪嫌移送法辦。

彰化縣伸港鄉陳家三姊弟今年2月22日傍晚在伸港鄉美港公路與建國路路口被撞飛，姊妹命危，經搶救後，姊姊先離世，妹妹搶救經252天 搶救，也在上月29日宣告不治，沒想到柯姓女學生也同一天死亡，令縣議員賴清美十分悲痛。她批評，該路口原本就昏暗，容易釀車禍事故，要求相關單位改善。

縣府交通處、縣警局交通隊和美警分局本月五日會同縣議員賴清美實地會勘後，決定將三色號誌延長到晚間11點，標線模糊部分補繪，同時在路增設全景監視器改善。

類似偏僻路口車禍案件頻頻發生，在物流公司上班的林 姓男子，今年5月10日騎機車上班，行經彰化縣線西鄉溝內路與寓埔路口時，與汽車發生碰撞，送醫不治。交通號誌原為閃燈，相關單位會勘後，決定交通號誌在上班時段的上午7點到晚上9點，正常開啟三色號改善。

彰化縣政府交通處長林漢斌說，會針對易肇事的閃燈路口，評估延長三色燈操作，如果路口過於昏暗，則會加強照明，並在主幹道及支幹道接近路口前，設置「前有路口」、「前有幹道」等警示標誌。