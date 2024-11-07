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清潔工缺錢當詐騙車手日賺5千元 被逮後反要賠受害者上千萬
宜蘭縣一名擔任清潔工的陳姓女子，因為缺錢，去年3月鋌而走險加入詐騙集團擔任車手，配合詐騙集團成員犯下多起詐欺取財案件，其中一名新竹的被害人慘遭騙走1700萬元，怒告陳女，才在詐騙集團上班3天的陳女僅賺到數萬元報酬，卻反倒賠受害人上千萬元。
檢方調查指出，陳女去年加入詐騙集團後，被綽號「大飛」、「強森」、「西門」、「閒閒」等人組成的詐騙集團成員雇用，以每天5000元酬勞，要求陳女負責擔任取款車手，陸續犯下多起詐欺取財及洗錢案件，造成全台多名受害者受騙。
其中一名新竹市的孫姓被害人，便因為誤信詐騙集團成員成立的假股市投資，經由通訊軟體LINE群組「陳曉雅會員群」聯繫，詐團成員先是以暱稱「陳曉雅」假冒股市老師，叫孫姓被害人下載「信康投資APP」，可儲值操作股票獲利，導致被害人竟真的陸續匯款投資。
孫姓被害人從去年4月13日到17日期間，多次匯款到詐騙集團開立的元大銀行帳戶，每次都多達上百萬元，合計1700萬元，再由陳女擔任車手到銀行一次提領百萬元現金，轉交給詐團成員「強森」，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺所得去向與所在。
陳女被查獲後坦承犯罪，不僅遭判處2年2個月有期徒刑，同時法官認為，陳女參與詐騙集團擔任車手提領詐騙款項，因此陳女與詐騙集團成員有共同騙取被害人的行為，負有連帶賠償責任，所以被害人要求賠償的主張有據，判陳女應賠償被害人1700萬元，且未償還前將按週年利率5％計算利息。
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