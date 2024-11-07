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高雄惡火奪4命 女屋主與死神搏命中…任職清潔隊認真執勤過程曝光
高雄三民區鼎中路大樓今凌晨發生大火，造成董姓男子一家4死1命危，董男王姓妻子仍與死神搏命。王女為三民區清潔隊員，工作認真，去年9月她眼尖發現張姓市民偷丟事業廢棄物，制止後卻遭張女拉下垃圾車，王女因此摔斷腿，好不容易重回崗位又遇火警，現親友都在祈禱，盼王女脫險。
董男夫妻與就讀高中的17歲兒子、董男胞兄及董妻61歲許姓乾姊共5人同住，董為水電工，王姓妻子則再環保局清潔隊任職，並於一樓經營檳榔攤，後因生意不好收攤。
王女在環保局任職10多年，在同仁眼裡工作表現認真，去年9月11日晚間6時許，王女隨同垃圾車出勤，她盡責檢視每件垃圾，眼尖發現張姓市民偷倒事業廢棄物。
當時王女喝斥張女，且表明張女不能將事業廢棄物交給清潔隊，張女垃圾遭拒收後，竟衝上垃圾車右前座，將王女從車上拉下車，造成王女受有腦震盪、左前臂鈍挫傷、左膝半月板撕裂等傷害。
事後王女休息約3個月，傷勢好轉後回到工作崗位，清潔隊擔心她傷勢影響工作，傷癒後將她調至場內負責資源回收物分類，至於張女，因涉嫌妨害王女執行公務，被依傷害罪判刑4月，得易科罰金12萬元。
熟悉王女一家的親友，今聽聞噩耗都趕到她們住處關心，曾女王女共事的前同事，稱王女夫妻感情很好，丈夫疼妻子，很少聽到兩人發生爭吵，發生這種意外，希望她平安無事。
起火房屋一樓內停有兩輛機車，其中一輛為輕型電動車，因董家信仰虔誠，一樓還有神桌擺放多尊神明。
警消今早派出兩組人員進入火場勘驗，根據現跡象，推論起火點應為靠近一樓鐵捲門處，另二、三樓均有加裝鐵窗，其中二樓鐵窗可活動，三樓則用鐵鍊綁死，是否影響逃生，仍待火調人員釐清。
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