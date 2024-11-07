「你違規了！」科技執法將上路 新北交大首創寄送「期前宣導通知單」

「你違規了。」新北市新增39處科技執法，今年9月20日起進行科技執法盲測，前5大違規樣態及定點出爐，新北市交通大隊同時首創寄送「期前宣導通知單」提醒駕駛用路人，確實遵守用路規則，以免於今年12月1日起正式執法後違規遭罰。

新北市警局先前已建置81 處科技執法地點，市警局再篩選出新北市轄內39處易肇事及易違規路口，建置多功能科技執法設備，採用AI人工智慧辨識違規行為，今年10月已公告，將於今年12月1日正式執法，且自今年9日20日於39處新增科技執法地點進行盲測。

新北市交通大隊統計新增39處科技執法，於盲測偵測期間，違規前5多地點為板橋區大觀路2段與龍興街口有2042件、三重區自強路5段重陽大橋匝道處與仁義街口有985件、三重區福德南路與環河南路口有659件、新店區北新路3段與民權路口有605件、淡水區新市二路2段90號有375件；交大指出，科技執法偵測前5多違規項目為未依標誌標線號誌行駛7577件、違規迴轉2355件、闖紅燈1041件、違規臨停978件、不停讓行人556件。

新北交大另分析易有超速相關肇因事故路段，發現瑞芳區台2線73.7K至79.6K(雙向，速限為60公里及三峽區台7乙線5.3K至8.1K雙向速限為40公里，常有車輛因超速翻覆或衝至對向車道，容易發生嚴重事故，為加強速度管理，新北警方也將這2處地點新增納入區間測速路段，其中台2線73.7K至79.6K區間測速起訖點亦將偵測違規跨越雙黃線行駛，相關科技執法也在今年12月1日起正式實施，因該處路段屬多彎曲路段，警方提醒駕駛用路人行經彎道仍要確實減速，避免失控致生危險。

新北交大指出，針對盲測期間所偵測違規件數較多地點，也率全國首創先以平信寄送科技執法「期前宣導通知單」（免裁罰）至違規車主車籍地址，以直球對決的方式提醒車主在宣導期間已經有違規情形。