高雄大樓惡火奪4命…二度勘驗火場 起火點疑近1樓大門

高雄市三民區鼎中路大樓今凌晨發生大火，董姓租客一家五口共4死，董妻仍在急救中，尚未脫險，消防局火調人員上午10時30分許，偕同檢察官入內勘驗，推論起火點應為近1樓鐵捲門位置，另3樓鐵窗疑被鐵鍊綑住，該樓層發現兩具焦屍，是否影響逃生，仍待火調人員釐清。

董男承租該屋已有十多年，董男夫妻與就讀高中的17歲兒子、董男胞兄及董妻61歲乾姊共5人同住，董為水電工，妻子原先在一樓經營檳榔攤，後因生意不好收攤，改到環保局清潔隊任職，負責資源回收物分類工作。

今天凌晨0時30分許，附近鄰居聽到董男屋內傳出「砰」的鞭炮聲響，沒多久濃煙就從一樓鐵門內往外竄出，因鐵門拉下，屋內無人逃出，濃煙伴隨火勢往二、三樓延燒。

高雄市消防局接獲通報，派出多個分隊及特搜中隊前往支援，射水時還二樓、三樓還一度竄出火光，所幸火勢迅速獲得控制。

消防人員在火勢控制後進入火場，在二樓房間救出昏迷的董姓夫妻，兩人疑吸入濃煙失去意識，分別送高醫、榮總急救，急救後恢復心跳，但今上午10時許，董男仍宣告不治，董妻因有燒燙傷，現仍與死神博命。

火勢完全撲滅後，消防人員逐層清查，在3樓另發現3人，其中1名為董男的兒子，胞兄及董妻許姓乾姊則分別倒臥在各自房間內，胞兄、許女被燒成焦黑，明顯死亡，董男兒子送醫後，急救後宣告不治。

今早火場陸續有董家親友到場關心，董妻好友稱董男疼妻，夫妻很少發生爭執，董男好友則稱他們為人海派，常常有好友相約到家裡小聚，不解為何會發生意外。喪命的許女胞弟、女兒今早也到場，但面對鏡頭不願受訪，後由警方安排製作筆錄。

據了解，起火房屋一樓內停有兩輛機車，其中一輛為輕型電動車，因董家信仰虔誠，一樓還有神桌擺放多尊神明。

警消今早派出兩組人員進入火場勘驗，根據現跡象，推論起火點應為靠近一樓鐵捲門處，另二、三樓均有加裝鐵窗，其中二樓鐵窗可活動，三樓則用鐵鍊綁死，是否影響逃生，仍待火調人員釐清。

鄰居表示，大樓社區曾被查出消防缺失，本月初社區委外進行檢修，並釐清有無缺失要修正，當時建議董家安裝住警器，費用為300元，但傳出董家為此與消防設備師發生爭執，後續是否有安裝不得而知。