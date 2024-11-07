高雄火警4死1重傷 環保局探視重傷董妻「家屬面對噩耗不知所措」

高雄市三民區鼎中路的大樓今天凌晨發生火警，造成屋主董姓男子與17歲兒子、董男胞兄及1名女子死亡，擔任清潔隊員的董妻王姓女子仍在醫院加護病房與死神拔河。環保局說，王女任職三民東區清潔隊，平時工作認真，將主動協助處理後續相關事宜。

警方表示，三民區鼎中路一處大樓今天凌晨0時許，突然傳出火警，初步研判火勢疑似從大樓1樓內部，延燒家具到2樓與3樓，消防隊員先在2樓救出屋主董姓男子（61歲）、董妻王姓女子（55歲），兩人一度失去呼吸、心跳，送醫搶救後董男仍不治，王女恢復生命跡象，目前在加護病房觀察中。

火警傷患王姓女子是清潔隊員，王女從1999年開始任職於三民東區清潔隊，負責在資源回收廠從事分類拆解工作，平時工作認真、勤務正常，目前於榮總加護病房治療中，環保局說，今天上午前往醫院慰問關心，家屬面對突來的噩耗，不知所措、相當傷心，環保局將主動協助處理後續相關事宜。

警方說，消防人員2樓通往3樓的梯間找到董男的兒子（17歲），送醫搶救宣告不治；另在3樓尋獲明顯死亡的2人，初步研判身分是董男的大哥與王女的乾姊姊，但仍需家屬確認。這起火警共造成4死1重傷，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。