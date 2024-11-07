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桃園機車騎士衝超快 直直撞上轉彎車摔地、門牙斷裂全身傷

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

昨網路上有民眾上傳一段影片，30歲的余姓男子騎乘重型機車直行於桃園市中壢區中園路上，而36歲的林姓轎車駕駛則於中園路欲左轉內定七街，余男車速相當快，林女也疑未注意，余男撞上林女轎車，並造成門牙斷裂及全身多處擦挫傷，雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

今年10月15日晚間7時許警方獲報，林女沿中園路行駛左轉內定七街時，與沿中園路直行的余男發生交通事故，從畫面中可見，余男車速飛快直行，而林女在轉彎到對向車道時，雙方皆閃避不及，余男直接撞上整個人彈落地面，致使余男門牙斷裂並受有全身多處擦挫傷，雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

現場剛好有救護車經過，也被網友稱「是有多趕 聽到救護車還不減速」，警方呼籲，駕駛交通工具行經路口應減速慢行，於路口左、右轉彎時，無論有無號誌，均應看清前、後、左、右有無來車，並切記轉彎車禮讓直行車，以維護交通安全。

記者翁唯真／翻攝
記者翁唯真／翻攝

交通事故 車禍

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