觀光來台當詐騙車手…馬籍男子入境第2天就上工 立即遭逮捕

苗栗縣警局統計上月詐騙案件發現，外籍人士假觀光之名來台從事詐騙車手情況有日漸增多趨勢，尤以東南亞人士居多，苗警刑事警察大隊日前破獲一起網購詐騙案，攔捕到一名馬來西亞籍的詐騙集團車手，經查他甫入境第2天上工即落網。

苗警刑事警察大隊上月24日接獲熱心民眾報案，稱在通霄鎮某學校附近，發現1名男子提公事包專注看手機，約莫30分鐘後有名年輕女子將1包公文袋交予該男，疑似是車手面交取款。警方獲報成立專案小組，根據民眾提供歹徒乘坐車輛過濾，駕車尾隨該車手，於頭份交流道附近，攔查擔任監控面交取款嫌疑人蘇男(31歲)及擔任車手取款的馬來西亞籍余姓男子(32歲)，當場起獲做案用手機3支及53萬元贓款等犯罪證物，旋即帶案偵辦。

經調查該案女被害人從事網拍工作，團購大量運動用品時，受詐騙集團低價攻略誘惑，要求預付大量團購保證金款項始如期出貨，詐騙被害人與車手面交53萬元款項，全案依詐欺、人口販運防制法罪嫌將蘇男、余男移送檢方偵辦。

苗縣警局統計113年共計查獲越南籍32人、印尼籍1人、馬來西亞籍2人、香港籍2人，共37人外籍車手，研判是詐騙集團與人蛇集團計畫性鎖定東南亞等國華人，以「求職」廣告佯稱高薪聘僱來台擔任「跑業務」、「行政工作」等短期打工人員，還有優厚福利及提供食宿、機票等，吸引外籍青年來台犯案。