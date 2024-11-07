高雄大樓店面火警再添1死 男屋主宣告不治…已釀4死1傷

高雄三民區鼎中路某大樓今凌晨0時許傳出火警，火勢從一樓往三樓延燒，火勢控制後，警消先救出2樓董姓夫妻，另在3樓發現董男兒子及2具焦屍。其中獲救的董男急救後恢復心跳，但稍早已在醫院宣告不治，火警共造成一家五口共4死1重傷。

董男承租該屋已有多年，鄰居透露，董與王姓妻子、就讀高中的兒子及董男胞兄及大姨子同住，董為水電工，妻子原先在一樓經營檳榔攤，後因生意不好收攤，改到環保局清潔隊任職。

今天凌晨0時38分許，在旁的鄰居聽到董男屋內傳出「砰」的鞭炮聲，沒多久濃煙就從一樓鐵門內往外竄出，因鐵門拉下，屋內無人逃出。

高雄市消防局接獲通報，派出多個分隊及特搜中隊前往支援，佈設水線後，該大樓1、2樓火勢成功控制，但3樓竄出火光，射水後才撲滅。

消防人員在火勢控制後進入火場，在二樓救出董姓夫妻，兩人疑吸入濃煙失去意識，分別送高醫、榮總急救，急救後恢復心跳，但稍早董男仍宣告不治。

火勢完全撲滅後，消防人員逐層清查，在3樓發現3人，其中1名為董姓夫妻的兒子，他被救出時無呼吸心跳，急救後死亡，另尋獲1男1女焦屍，男屍為董男胞兄，女屍據鄰居說法應為董男大姨子，因身體碳化，女屍身分待進一步確認。