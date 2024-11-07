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金門停車收費系統未即時連線 民眾收到催繳單氣炸

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門路邊停車收費於今年9月25日寄發催繳單，催繳單繳納期限為10月24日，金門縣政府考量這是第一次催繳，且有民眾陸續提出相關問題，因此為體恤民情將繳費期限延至11月20日，但有民眾抱怨，停車收費系統「慢半拍」，都要過數日才會查到有停車紀錄，屆時才能繳費，很多人因此忘記了，或被罰錢實在很無奈。

家住金城的陳小姐抱怨，她先前在金城鎮停車，結果當天透過線上查詢，都沒有任何需要繳款的資料，甚至隔天查都沒有，後來她跟家人出國期間，也多次上網查詢，都沒有任何停車費帳單，她以為是停的時間太短，不用收費，沒想到9月底接到催繳單，上面除了需要繳納的停車費外，還要酌收50元作業費。

她打電話向停車業者申訴，「他們的回覆說無法認定她是系統問題還是沒繳，所以無法申訴」，還說她如果有疑慮可以打電話問委外單位，陳小姐氣說，誰會沒事打電話去問有沒停車費未繳，後來她按照「對方」要求請她們查，發現她居然有21張在水頭停車的停車費未繳，但她連一張收費單都沒見到。

「真的很不合理。」陳小姐批評說，她明明多次上網查，就是沒有需要繳納停車費的單據，明顯是停車業者的系統沒即時連線，導致民眾第一時間無法立即繳費，甚至查不到需要繳費的資料，導致很多人忘記或以為免繳，根本是「故意設陷阱」給民眾跳。

她建議，金門的停車收費應該學台灣，只要一開單，馬上就可去繳費，而不是都要等2至3天；此外，50元作業費也不合理，催繳單貼上郵票，不會超過10元的成本，很多人停車費僅需繳15元，沒想到要多收50元的作業費，比停車費還貴，業者根本沒做什麼，卻要收作業費，感覺是「坑人」。

縣府觀光處表示，為因應金門地區車輛數增加，落實停車收費觀念，規劃停車格委由停車管理公司啟動路邊停車收費，車主於收到停車繳費單後如未能在開單日20日內繳納停車費，將依法催繳，然而催繳需有車籍資料，因此在配合中央車籍資料介接時程下，並於8月完成介接作業，路邊停車收費維運廠商-國雲科技股份有限公司隨展開催繳作業，該公司於9月25日以雙掛號寄出催繳通知單，此次催繳的停車時間是曾經在金湖鎮1月1日至8月31日、金城鎮7月1日至8月31日停車。

縣府表示，這是第一次催繳停車費，許多民眾還不清楚繳費模式，因此針對民眾所提路邊停車繳費問題，縣府觀光處統整成常見Q&A並公告於「金門縣政府全球資料網」及「金門縣停車資訊網」，觀光處也提醒民眾盡快繳納，以免被依道路交通管理處罰條例處300元罰鍰。

金門縣的停車位收費，因為沒有即時連線，很多人都要等上數天才查的到需要繳款的資料，引來不少民眾抱怨。記者蔡家蓁／攝影
金門縣的停車位收費，因為沒有即時連線，很多人都要等上數天才查的到需要繳款的資料，引來不少民眾抱怨。記者蔡家蓁／攝影
陳小姐抱怨，金門的停車收費系統永遠「慢半拍」，都要過數日才會查到有停車紀錄，屆時才能繳費，很多人忘記了，她近期收到多張催繳單，上面還要求收取50元作業費，讓她很生氣。記者蔡家蓁／攝影
陳小姐抱怨，金門的停車收費系統永遠「慢半拍」，都要過數日才會查到有停車紀錄，屆時才能繳費，很多人忘記了，她近期收到多張催繳單，上面還要求收取50元作業費，讓她很生氣。記者蔡家蓁／攝影
為因應金門地區車輛數增加，有序管理停車需求，落實停車收費觀念，金門縣政府規劃停車格委由停車管理公司啟動路邊停車收費。記者蔡家蓁／攝影
為因應金門地區車輛數增加，有序管理停車需求，落實停車收費觀念，金門縣政府規劃停車格委由停車管理公司啟動路邊停車收費。記者蔡家蓁／攝影

停車費 金門

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