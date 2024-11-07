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影／大湳雅公園2塗鴉怪客落網！ 麥克筆亂畫代價最重可罰6千

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市北區大湳雅公園附近的台電變電箱及公共設施近來遭不明人士塗鴉，破壞市容，新竹市警察局第一分局經調閱周邊監視器後，鎖定2名20多歲男子，訊後依違反廢棄物清理法函送環保局裁罰，最重可罰6000元罰鍰。

大湳雅公園是新竹城市活動的中心，原3公頃的大草坪過去就曾舉辦過許多盛大活動，2020年起，新竹市政府將公園改造再擴增升級，如今占地5公頃的大湳雅公園可以容納萬人，提供民眾更多元的休憩活動，不過近來公園周遭的變電箱及公共設施，卻遭人塗鴉，破壞市容和影響景觀。

警方擴大調閱周邊監視器發現，10月11日2名年約20多歲的年輕男子，以徒步方式前往大湳雅公園，並在變電箱以麥克筆塗鴉，警局以衣著特徵鎖定2人後，立即製發通知書通知到案。

因塗鴉行為已嚴重破壞市容美觀，且造成市府及台電財損，警一分局已函請環保局依違反廢棄物清理法第27條第2款，汙染牆壁、梁柱、電杆、樹木道路、橋梁或其他土地定著物，處1200元以上、6000元以下罰鍰。

警方呼籲，優質的市容環境需要共同守護，不應任意塗鴨及破壞，對於破壞市容的行為竹市警嚴正執法絕不寬貸，以遏止歪風，呼籲民眾發揮公德心、愛惜公物，切勿以身試法。

警方擴大調閱周邊監視器發現，10月11日2名年約20多歲的年輕男子，以徒步方式前往大湳雅公園，並在變電箱以麥克筆塗鴉。圖／警方提供
警方擴大調閱周邊監視器發現，10月11日2名年約20多歲的年輕男子，以徒步方式前往大湳雅公園，並在變電箱以麥克筆塗鴉。圖／警方提供

廢棄物 新竹 環保局

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