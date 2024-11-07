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台中忠孝路夜市驚見裸男…大街上念經還砸攤 被強制送醫

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市忠孝路夜市昨晚驚傳有1名裸男逛大街，口中不斷喃喃自語，還把1家油雞店砸攤食材全翻倒在地，警方獲報到場時男子一絲不掛，嘴裡疑似念著佛經，經上銬管束時他仍試圖抵抗，所幸未釀他人受傷，強制送醫後已聯絡其家人確認身分。

台中警第三分局指出，昨晚7點多正義派出所獲報南區忠孝路夜市有1名男子突然脫光全身衣物，在大街上走來走去嚇壞用路人，經查該名裸男是38歲吳姓男子。

有民眾目擊，吳男不斷喃喃自語、大聲唸經，還朝1間油雞店砸攤，把業者放在前台的食材、櫥櫃通通翻倒在地上，老闆一臉無奈根本無法做生意，吳鬧完又跑向另一間壽司店滋擾。

警方獲報到場時，在民意街一帶發現吳男，面對警方詢問他仍繼續唸經，無法正常溝通，警方見他還有攻擊、搶奪物品行為，只好先行上銬予以管束，但吳仍情緒激動一度想應扯手銬掙脫，警方也不斷安撫其行緒。

經消防到場將他強制送醫後，警方後續也連獲上吳男的家屬到院了解情況。

吳男昨晚全裸在忠孝路夜市大聲唸經、滋擾商家，被警方強制送醫。記者曾健祐／翻攝
吳男昨晚全裸在忠孝路夜市大聲唸經、滋擾商家，被警方強制送醫。記者曾健祐／翻攝
吳男昨晚全裸在忠孝路夜市大聲唸經、滋擾商家，被警方強制送醫。記者曾健祐／翻攝
吳男昨晚全裸在忠孝路夜市大聲唸經、滋擾商家，被警方強制送醫。記者曾健祐／翻攝

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