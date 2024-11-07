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高雄火警3死2傷 重傷董妻任職清潔隊、平日工作勤奮

聯合報／ 記者張議晨王昭月／高雄即時報導

高雄三民區鼎中路某大樓今凌晨零時火警，造成3死2傷慘劇，租屋的董姓夫妻雙雙送醫後恢復心跳，目前分別在高醫及高雄榮總加護病房觀察，其中董妻任職環保局三民東區清潔隊已25年，環保局人員今早趕往探視，祈祝她早日脫離險境。

據鄰居透露，董與王姓妻子、就讀高中的兒子及董男的胞姊、胞兄同住，董為水電工，妻子原先在一樓經營檳榔攤，後因生意不好收攤，改到環保局任職。今天凌晨屋內疑傳出鞭炮聲，不久就起火。消防人員在二樓救出董姓夫妻，兩人疑吸入濃煙失去意識，分別送高醫、榮總急救，急救後恢復心跳。

重傷的董妻年約60歲，是環保局三民東區清潔隊員，自1999年服務至今逾25年，高市環保局獲知她在火場重傷，今早9點由環保稽查科長王健州偕偕田姓清潔隊長等員日趕往高雄榮總探視，看家屬有何需要協助之處。

王健州表示，董妻平常在資收從事分類拆解工作，工務勤務正常，未曾聽聞最近反映過有什麼家庭問題，目前人在加護病房觀察，希望她能度過這個關卡，早日康復。

高雄鼎中路某大樓今凌晨竄火，共造成3死2重傷。記者張議晨／翻攝
高雄鼎中路某大樓今凌晨竄火，共造成3死2重傷。記者張議晨／翻攝

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