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導正闖紅燈不良習慣 屏警3天開出1772張罰單

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣政府警察局提高用路人遵守交通號誌意識，本月4日到6日展開闖紅燈專案取締，三天開出1772件罰單，強化駕駛人對交通違規的重視，減少交通事故的發生。

縣警局統計，今年1至10月，屏東縣共取締闖紅燈違規達2萬8668件，較去年同期減少4735件。事故方面，因闖紅燈所致的交通事故發生率顯著降低，發生518件，導致5人死亡、791人受傷，與去年同期相比，事故減少95件、死亡人數減少2人、受傷人數減少127人，凸顯執法措施有效抑制不當駕駛行為。

警方提醒，提升路口交通安全，警察局持續針對縣內易肇事路段加強取締行動，透過巡邏稽查和科技執法，對闖紅燈行為嚴格執法，同時積極宣導交通法規，希望以具體成效促進民眾對法規的遵守與認知，減少因闖紅燈而造成的傷亡。

警方提醒，警察執法目的並非為處罰，是希望導正部分駕駛人不良習慣，進一步提升用路安全。他呼籲所有駕駛人行經路口時應保持高度警覺，嚴守交通號誌，養成守法駕駛的良好習慣，以共同營造安全的用路環境。

屏東縣政府警察局提高用路人遵守交通號誌意識，本月4日到6日展開闖紅燈專案取締，三天開出1772件罰單，強化駕駛人對交通違規的重視，減少交通事故的發生。圖／警方提供
屏東縣政府警察局提高用路人遵守交通號誌意識，本月4日到6日展開闖紅燈專案取締，三天開出1772件罰單，強化駕駛人對交通違規的重視，減少交通事故的發生。圖／警方提供
屏東縣政府警察局提高用路人遵守交通號誌意識，本月4日到6日展開闖紅燈專案取締，三天開出1772件罰單，強化駕駛人對交通違規的重視，減少交通事故的發生。圖／警方提供
屏東縣政府警察局提高用路人遵守交通號誌意識，本月4日到6日展開闖紅燈專案取締，三天開出1772件罰單，強化駕駛人對交通違規的重視，減少交通事故的發生。圖／警方提供

交通事故 屏東縣政府 紅燈

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