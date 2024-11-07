快訊

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

京華城案檢廉二度約談陳佩琪 今早進廉政署接受訊問

凌晨聽見「砰！」一聲…高雄大樓火警釀五口之家3死2傷 起火畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

凌晨聽見「砰！」一聲…高雄大樓火警釀五口之家3死2傷 起火畫面曝

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄三民區鼎中路某大樓今凌晨0時許傳出火警，火勢從一樓往三樓延燒，火勢控制後，警消先救出2樓董姓夫妻，另在3樓發現董男兒子及2具焦屍。董男與妻子送醫後恢復心跳，兒子宣告不治，其中1具焦屍為董男胞兄，另一具身分雖未確認，應為與董男同住的胞姊，火警造成一家五口共3死2重傷。

據了解，董男承租該屋已有多年，鄰居透露，董與王姓妻子、就讀高中的兒子及董男的胞姊、胞兄同住，董為水電工，妻子原先在一樓經營檳榔攤，後因生意不好收攤，改到環保局任職。

今天凌晨0時38分許，在旁的鄰居聽到董男屋內傳出「砰」的鞭炮聲，沒多久濃煙就從一樓鐵門內往外竄出，因鐵門拉下，屋內無人逃出。

高雄市消防局今凌晨0時38分許接獲通報，排除多個分隊及特搜中隊前往支援，佈設水線後，該大樓1、2樓火勢成功控制，但3樓竄出火光，射水後才撲滅。

消防人員在火勢控制後進入火場，在二樓救出董姓夫妻，兩人疑吸入濃煙失去意識，分別送高醫、榮總急救，急救後恢復心跳。

火勢完全撲滅後，消防人員逐層清查，在3樓發現3人，其中1名為董姓夫妻的兒子，他被救出時無呼吸心跳，急救後死亡，另尋獲1男1女焦屍，男屍為董男胞兄，女屍應為同住的胞姊，因身體碳化，身分待進一步確認。

今早有熟識董男一家的友人聽聞噩耗趕到現場。友人稱，董男一家住在這裡超過10年，平時會約朋友到家中小聚，對人和善，鮮少聽到夫妻會吵架，只聽到報案目擊者說有聽到「鞭炮聲」沒多久就冒出火花。

警方表示，火場共救出5名受困民，其中3人送醫、2人明顯死亡；另由消防引導撤離7名民眾，未受傷、不須送醫，起火住宅一樓有2部機車燒毀，詳細起火原因仍待消防局火調科鑑驗。

高雄鼎中路某大樓店面今凌晨竄火，造成3死2傷慘劇。記者張議晨／攝影
高雄鼎中路某大樓店面今凌晨竄火，造成3死2傷慘劇。記者張議晨／攝影
高雄鼎中路某大樓店面今凌晨竄火，造成3死2傷慘劇。記者張議晨／翻攝
高雄鼎中路某大樓店面今凌晨竄火，造成3死2傷慘劇。記者張議晨／翻攝
高雄鼎中路某大樓店面今凌晨竄火，造成3死2傷慘劇。記者張議晨／攝影
高雄鼎中路某大樓店面今凌晨竄火，造成3死2傷慘劇。記者張議晨／攝影

火災 高雄市

延伸閱讀

高雄六龜湯姆生古道探索 邀外籍旅客享受品山茶洗愛玉之旅

高雄大樓火警釀3死2傷 父母重傷子喪命另2焦屍身分待查

高雄三民區大樓店面凌晨竄火…夫妻命危送醫 3樓再救出1人

高雄三民區大樓凌晨火警 屋內救出命危夫妻檔送醫

相關新聞

高雄大樓火警釀3死2傷 父母重傷子喪命另2焦屍身分待查

高雄三民區鼎中路某大樓今凌晨0時許傳出火警，高雄市消防局出動多個分隊前往灌救，火勢控制後，警消先救出2樓董姓夫妻，2人送醫後恢復心跳，另在3樓尋獲董男17歲兒子及另2名身分不詳焦屍，兒子送醫後尚未脫險，火警共造成3人喪命2人重傷。

凌晨聽見「砰！」一聲…高雄大樓火警釀五口之家3死2傷 起火畫面曝

高雄三民區鼎中路某大樓今凌晨0時許傳出火警，火勢從一樓往三樓延燒，火勢控制後，警消先救出2樓董姓夫妻，另在3樓發現董男兒...

影／台中失智婦路倒堅持至銀行領錢 兒趕來見警民協力照顧激動落淚

台中一名85歲失智老婦路倒不願就醫，堅持到銀行領錢，員警和民眾勸不聽只好陪著她走，清水警借椅子陪她邊走邊休息，也幫按摩藉...

影／見警車靠近急攔小黃 新北保大凌晨跑近百米逮2失聯移工

2名越南籍失聯移工今天凌晨在新北市三重區見有警車靠近，急忙攔下計程車，新北保大員警見形跡可疑上前攔車盤查，2人擔心遭逮跳...

北市8旬夫婦違規擺攤 遭房仲驅趕...警到場因「這原因」移送法辦

蘇姓老夫婦6日在北市中正區衡陽路的元大銀行騎樓違規擺攤，受委託物業管理的賴姓房仲上前驅離，雙方爆發拉扯，期間賴姓男子左手...

導正闖紅燈不良習慣 屏警3天開出1772張罰單

屏東縣政府警察局提高用路人遵守交通號誌意識，本月4日到6日展開闖紅燈專案取締，三天開出1772件罰單，強化駕駛人對交通違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。