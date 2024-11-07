凌晨聽見「砰！」一聲…高雄大樓火警釀五口之家3死2傷 起火畫面曝

高雄三民區鼎中路某大樓今凌晨0時許傳出火警，火勢從一樓往三樓延燒，火勢控制後，警消先救出2樓董姓夫妻，另在3樓發現董男兒子及2具焦屍。董男與妻子送醫後恢復心跳，兒子宣告不治，其中1具焦屍為董男胞兄，另一具身分雖未確認，應為與董男同住的胞姊，火警造成一家五口共3死2重傷。

據了解，董男承租該屋已有多年，鄰居透露，董與王姓妻子、就讀高中的兒子及董男的胞姊、胞兄同住，董為水電工，妻子原先在一樓經營檳榔攤，後因生意不好收攤，改到環保局任職。

今天凌晨0時38分許，在旁的鄰居聽到董男屋內傳出「砰」的鞭炮聲，沒多久濃煙就從一樓鐵門內往外竄出，因鐵門拉下，屋內無人逃出。

高雄市消防局今凌晨0時38分許接獲通報，排除多個分隊及特搜中隊前往支援，佈設水線後，該大樓1、2樓火勢成功控制，但3樓竄出火光，射水後才撲滅。

消防人員在火勢控制後進入火場，在二樓救出董姓夫妻，兩人疑吸入濃煙失去意識，分別送高醫、榮總急救，急救後恢復心跳。

火勢完全撲滅後，消防人員逐層清查，在3樓發現3人，其中1名為董姓夫妻的兒子，他被救出時無呼吸心跳，急救後死亡，另尋獲1男1女焦屍，男屍為董男胞兄，女屍應為同住的胞姊，因身體碳化，身分待進一步確認。

今早有熟識董男一家的友人聽聞噩耗趕到現場。友人稱，董男一家住在這裡超過10年，平時會約朋友到家中小聚，對人和善，鮮少聽到夫妻會吵架，只聽到報案目擊者說有聽到「鞭炮聲」沒多久就冒出火花。

警方表示，火場共救出5名受困民，其中3人送醫、2人明顯死亡；另由消防引導撤離7名民眾，未受傷、不須送醫，起火住宅一樓有2部機車燒毀，詳細起火原因仍待消防局火調科鑑驗。