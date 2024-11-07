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影／台中失智婦路倒堅持至銀行領錢 兒趕來見警民協力照顧激動落淚

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名85歲失智老婦路倒不願就醫，堅持到銀行領錢，員警和民眾勸不聽只好陪著她走，清水警借椅子陪她邊走邊休息，也幫按摩藉此拖延到銀行時間，她已60多歲兒子接到通知趕到現場，看到母親被眾人照顧，當場激動落淚抱著母親哭，員警在旁說「辛苦了」。

台中市清水區85歲輕微失智劉姓老婦，本月4日上午趁家人不注意獨自到清水中山路銀行要領錢，卻因身體不適跌坐在路旁，該處往來車輛多且快速，適逢清水警分局清水派出所巡佐黃燕麟及警員吳彥融巡邏時到場，趕緊下車協助將她帶至路旁休息，通知救護車到場。

老婦不發一語，僅拿起存摺給員警看表示要去銀行，警方發現阿嬤患有輕微失智，堅持到銀行，警方抵不過，只好耐心牽著她往銀行方向走，並趕緊連絡她家人，海線風大，老婦堅持繼續走，但走沒幾步就顛顛簸簸，警方怕她再跌倒，向附近店家借來椅子讓她邊走邊休息。

途中員警不斷提醒老婦「累了，該休息了」、「我幫按摩」各種理由讓她休息，一旁店家民眾也出來陪她走走停停；老婦兒子到場看到眾人圍著陪同照顧他母親時，激動抱著母親落淚，鞠躬感謝警、消及民眾幫忙及陪同。

老婦兒子表示，母親患有輕微失智現象，平時僅在巷弄附近走走，沒想到這次竟獨自要到銀行領錢，感謝警方即時發現及陪同。

清水警分局清水派出所長許逸維表示，民眾家中如有易走失年長者或有失智長輩，應多加關心與注意行蹤，平時可在衣服或隨身物品上留下聯絡資料，亦可向區公所申請配戴防走失手環，也可向各直轄市、縣市政府警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，萬一發生走失事件，能讓警方盡速協助他們找到回家的路，防範未然。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

台中一名85歲失智老婦路倒不救醫，堅持到銀行領錢，員警和民眾勸不聽，陪著她走，清水警借椅子陪同邊走邊休息，也幫按摩，她兒子接到通知終於趕到現場。圖／警方提供
台中一名85歲失智老婦路倒不救醫，堅持到銀行領錢，員警和民眾勸不聽，陪著她走，清水警借椅子陪同邊走邊休息，也幫按摩，她兒子接到通知終於趕到現場。圖／警方提供
台中一名85歲失智老婦路倒不救醫，堅持到銀行領錢，員警和民眾勸不聽，陪著她走，清水警借椅子陪同邊走邊休息，也幫按摩，她兒子接到通知終於趕到現場。圖／警方提供
台中一名85歲失智老婦路倒不救醫，堅持到銀行領錢，員警和民眾勸不聽，陪著她走，清水警借椅子陪同邊走邊休息，也幫按摩，她兒子接到通知終於趕到現場。圖／警方提供

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