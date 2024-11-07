影／見警車靠近急攔小黃 新北保大凌晨跑近百米逮2失聯移工

2名越南籍失聯移工今天凌晨在新北市三重區見有警車靠近，急忙攔下計程車，新北保大員警見形跡可疑上前攔車盤查，2人擔心遭逮跳車逃，員警跑百米逮2人，警詢後依違反入出國移民法，解送至移民署新北專勤隊收容。

新北市保安大隊員警今天凌晨零時許，巡邏行經三重區三和路二段與長元街口，見2名神色慌張中年男子急忙攔搭坐上計程車，立即上前攔住剛要起步的計程車盤查，盤問中發現計程車後座2名男子疑為越南籍移工，要求2人下車查證身分。

沒想到，2人疑因擔心失聯移工身分曝光被逮，趁下車之際，突然分頭拔腿就跑，員警見狀隨即徒步尾隨追捕，在短短不到幾秒鐘時間，員警就追上2人，並將其壓制在地予以上銬逮捕，經查戚姓（36歲）、周姓（30歲）男子2人為失聯移工，警詢後均依違反入出國移民法，解送移民署新北專勤隊收容。