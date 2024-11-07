快訊

聯合報社論／川普完全執政 為美國政治分裂投下陰影

失語的一代音樂家？20世紀大提琴家竟「無法詮釋巴哈」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／見警車靠近急攔小黃 新北保大凌晨跑近百米逮2失聯移工

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

2名越南籍失聯移工今天凌晨在新北市三重區見有警車靠近，急忙攔下計程車，新北保大員警見形跡可疑上前攔車盤查，2人擔心遭逮跳車逃，員警跑百米逮2人，警詢後依違反入出國移民法，解送至移民署新北專勤隊收容。

新北市保安大隊員警今天凌晨零時許，巡邏行經三重區三和路二段與長元街口，見2名神色慌張中年男子急忙攔搭坐上計程車，立即上前攔住剛要起步的計程車盤查，盤問中發現計程車後座2名男子疑為越南籍移工，要求2人下車查證身分。

沒想到，2人疑因擔心失聯移工身分曝光被逮，趁下車之際，突然分頭拔腿就跑，員警見狀隨即徒步尾隨追捕，在短短不到幾秒鐘時間，員警就追上2人，並將其壓制在地予以上銬逮捕，經查戚姓（36歲）、周姓（30歲）男子2人為失聯移工，警詢後均依違反入出國移民法，解送移民署新北專勤隊收容。

2名越南籍失聯移工今天凌晨在新北市三重區見有警車靠近，急忙攔下計程車，新北保大員警見行跡可疑上前攔車盤查，2人擔心遭逮跳車逃，員警跑百米逮2人。記者王長鼎／翻攝
2名越南籍失聯移工今天凌晨在新北市三重區見有警車靠近，急忙攔下計程車，新北保大員警見行跡可疑上前攔車盤查，2人擔心遭逮跳車逃，員警跑百米逮2人。記者王長鼎／翻攝
2名越南籍失聯移工今天凌晨在新北市三重區見有警車靠近，急忙攔下計程車，新北保大員警見行跡可疑上前攔車盤查，2人擔心遭逮跳車逃，員警跑百米逮2人。記者王長鼎／翻攝
2名越南籍失聯移工今天凌晨在新北市三重區見有警車靠近，急忙攔下計程車，新北保大員警見行跡可疑上前攔車盤查，2人擔心遭逮跳車逃，員警跑百米逮2人。記者王長鼎／翻攝
2名越南籍失聯移工今天凌晨在新北市三重區見有警車靠近，急忙攔下計程車，新北保大員警見行跡可疑上前攔車盤查，2人擔心遭逮跳車逃，員警跑百米逮2人。記者王長鼎／翻攝
2名越南籍失聯移工今天凌晨在新北市三重區見有警車靠近，急忙攔下計程車，新北保大員警見行跡可疑上前攔車盤查，2人擔心遭逮跳車逃，員警跑百米逮2人。記者王長鼎／翻攝
2名越南籍失聯移工今天凌晨在新北市三重區見有警車靠近，急忙攔下計程車，新北保大員警見行跡可疑上前攔車盤查，2人擔心遭逮跳車逃，員警跑百米逮2人。記者王長鼎／翻攝
2名越南籍失聯移工今天凌晨在新北市三重區見有警車靠近，急忙攔下計程車，新北保大員警見行跡可疑上前攔車盤查，2人擔心遭逮跳車逃，員警跑百米逮2人。記者王長鼎／翻攝

失聯 移工 移民署

延伸閱讀

推適齡生育 新北婚後孕前AMH檢查已575人受檢

颱風康芮侵襲新北期間停電18萬戶 已全數復電

議員質疑雲端廚房有黑數 新北納管106家：不上食登可罰

監察院調查新北河濱「車阻」改善牛步 新北將盤點做檢討

相關新聞

高雄大樓火警釀3死2傷 夫死、母子重傷另2死者身分待查

高雄三民區鼎中路某大樓今凌晨0時許傳出火警，高雄市消防局出動多個分隊前往灌救，火勢控制後，警消先救出2樓董姓夫妻，2人送...

高雄三民區大樓店面凌晨竄火…夫妻命危送醫 3樓再救出1人

高雄三民區鼎中路一棟大樓今凌晨0時許傳出火警，高雄市消防局出動多個分隊前往灌救，該樓3樓一度傳出火煙，火勢控制後，警消從...

影／見警車靠近急攔小黃 新北保大凌晨跑近百米逮2失聯移工

2名越南籍失聯移工今天凌晨在新北市三重區見有警車靠近，急忙攔下計程車，新北保大員警見形跡可疑上前攔車盤查，2人擔心遭逮跳...

高雄三民區大樓凌晨火警 屋內救出命危夫妻檔送醫

高雄三民區鼎中路一棟大樓今凌晨0時許傳出火警，高雄市消防局出動多個分隊前往灌救，該樓3樓一度傳出火煙，火勢控制後，警消從...

北市8旬夫婦違規擺攤 遭房仲驅趕...警到場因「這原因」移送法辦

蘇姓老夫婦6日在北市中正區衡陽路的元大銀行騎樓違規擺攤，受委託物業管理的賴姓房仲上前驅離，雙方爆發拉扯，期間賴姓男子左手...

疑似煞車失靈 卡車倒退撞倒淡水真理大學圍牆

在新北市淡水真理大學的宿舍旁圍牆，今天上午八點多左右，被一輛約7噸的卡車，載著機具怪手在新民街往120巷口的方向時，突然向後倒退，再往右後側跨過人行道直接將圍牆撞破了一個大洞，校方表示，據卡車駕駛第一時間向學校供稱，是因為煞車失靈才會釀禍，所幸沒有造成人員傷亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。