高雄大樓火警釀3死2傷 夫死、母子重傷另2死者身分待查

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄三民區鼎中路某大樓今凌晨0時許傳出火警，高雄市消防局出動多個分隊前往灌救，火勢控制後，警消先救出2樓董姓夫妻，2人送醫後僅救活妻子王女，董男不治。另在3樓尋獲董男兒子及另2名男子，兒子送醫後尚未脫險，另2名男子死亡。火警共造成3人喪命2人重傷。

高雄市消防局今凌晨0時38分許接獲通報，排除多個分隊及特搜中隊前往支援，佈設水線後控制該大樓1、2樓火勢，但3樓竄出火光，射水後才撲滅。

消防人員在火勢控制後進入火場，在二樓救出董姓夫妻，兩人疑吸入濃煙失去意識，分別送高醫、榮總急救，急救後董男宣告不治，王女恢復心跳，仍在急救中。

火勢完全撲滅後，消防人員逐層清查，在3樓發現3名男性，其中1名為董姓夫妻的兒子，他被救出時無呼吸心跳，現仍在榮總急救中，另兩名住戶尋獲時已明顯死亡，未再送醫，身分待進一步確認。

據了解，起火點為1至3樓的大樓騎樓店面，1樓為檳榔攤，其餘樓層則出租，屋主出國，事發前一度傳出有鄰居聽聞屋內有吵架聲，隨後就竄出火光，但警方未證實，稱起火原因須待火場鑑識人員調查才能釐清。

高雄鼎中路某大樓今凌晨竄火，共造成3死2重傷。記者張議晨／翻攝
高雄鼎中路某大樓今凌晨竄火，共造成3死2重傷。記者張議晨／翻攝
高雄鼎中路某大樓今凌晨竄火，共造成3死2重傷。記者張議晨／翻攝
高雄鼎中路某大樓今凌晨竄火，共造成3死2重傷。記者張議晨／翻攝

死亡

延伸閱讀

高雄三民區大樓店面凌晨竄火夫妻命危送醫 3樓再救出1人

高雄三民區大樓凌晨火警 屋內救出命危夫妻檔送醫

高雄淨零學院培養減碳人才有成 獲城市治理卓越獎

財劃法3分鐘送委員會 高雄綠營跳腳批「服貿翻版」

相關新聞

高雄三民區大樓凌晨火警 屋內救出命危夫妻檔送醫

高雄三民區鼎中路一棟大樓今凌晨0時許傳出火警，高雄市消防局出動多個分隊前往灌救，該樓3樓一度傳出火煙，火勢控制後，警消從...

高雄大樓火警釀3死2傷 夫死、母子重傷另2死者身分待查

高雄三民區鼎中路某大樓今凌晨0時許傳出火警，高雄市消防局出動多個分隊前往灌救，火勢控制後，警消先救出2樓董姓夫妻，2人送...

高雄三民區大樓店面凌晨竄火夫妻命危送醫 3樓再救出1人

高雄三民區鼎中路一棟大樓今凌晨0時許傳出火警，高雄市消防局出動多個分隊前往灌救，該樓3樓一度傳出火煙，火勢控制後，警消從...

疑似煞車失靈 卡車倒退撞倒淡水真理大學圍牆

在新北市淡水真理大學的宿舍旁圍牆，今天上午八點多左右，被一輛約7噸的卡車，載著機具怪手在新民街往120巷口的方向時，突然向後倒退，再往右後側跨過人行道直接將圍牆撞破了一個大洞，校方表示，據卡車駕駛第一時間向學校供稱，是因為煞車失靈才會釀禍，所幸沒有造成人員傷亡。

南投男墜崖掉彰化二水山谷亡 二縣市消防隊救援吊掛遺體

南投縣一名45歲陳姓男子今天上午在名間鄉埔中村墜崖，落在下方二水鄉山谷，彰化縣與南投縣消防人員出動救援，由於山谷陡峭，救...

民間捐贈止血帶救命 內湖警即刻救援遭刺民眾

10月29日下午發生在內湖地區李姓犯嫌認遭被害人嗆聲，隨即對被害人大腿刺傷後逃逸案，傳出趕赴支援的員警到場後隨即以止血帶為被害人止血減害的佳話。 內湖警分局表示，甫於10月23日獲轄區勇源教育發展基

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。