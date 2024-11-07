高雄大樓火警釀3死2傷 夫死、母子重傷另2死者身分待查

高雄三民區鼎中路某大樓今凌晨0時許傳出火警，高雄市消防局出動多個分隊前往灌救，火勢控制後，警消先救出2樓董姓夫妻，2人送醫後僅救活妻子王女，董男不治。另在3樓尋獲董男兒子及另2名男子，兒子送醫後尚未脫險，另2名男子死亡。火警共造成3人喪命2人重傷。

高雄市消防局今凌晨0時38分許接獲通報，排除多個分隊及特搜中隊前往支援，佈設水線後控制該大樓1、2樓火勢，但3樓竄出火光，射水後才撲滅。

消防人員在火勢控制後進入火場，在二樓救出董姓夫妻，兩人疑吸入濃煙失去意識，分別送高醫、榮總急救，急救後董男宣告不治，王女恢復心跳，仍在急救中。

火勢完全撲滅後，消防人員逐層清查，在3樓發現3名男性，其中1名為董姓夫妻的兒子，他被救出時無呼吸心跳，現仍在榮總急救中，另兩名住戶尋獲時已明顯死亡，未再送醫，身分待進一步確認。