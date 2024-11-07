高雄三民區大樓店面凌晨竄火夫妻命危送醫 3樓再救出1人

高雄三民區鼎中路一棟大樓今凌晨0時許傳出火警，高雄市消防局出動多個分隊前往灌救，該樓3樓一度傳出火煙，火勢控制後，警消從屋內救出一對夫妻，分別送高醫、榮總急救，尚未脫險，後來消防員又在3樓救出1人，已失去意識，送榮總急救。

高雄市消防局今凌晨0時38分許接獲通報，排除多個分隊及特搜中隊前往支援，佈設水線後，成功控制該大樓1、2樓火勢，但3樓竄出火光，射水後才撲滅。

消防人員在火勢控制後進入火場，在一樓救出一對夫妻，兩人疑吸入濃煙失去意識，分別送高醫、榮總急救。

火勢完全撲滅後，消防人員逐層清查，又在3樓梯間發現1名住戶，但獲救時已命危，由救護車送往榮總急救。

據了解，起火點為1至3樓的大樓騎樓店面，1樓為檳榔攤，其餘樓層則出租，屋主出國，送醫3人身分正由警方調閱資料釐清中，另有2名住戶即時逃生，未受傷送醫。