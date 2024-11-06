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北市8旬夫婦違規擺攤 遭房仲驅趕...警到場因「這原因」移送法辦
蘇姓老夫婦6日在北市中正區衡陽路的元大銀行騎樓違規擺攤，受委託物業管理的賴姓房仲上前驅離，雙方爆發拉扯，期間賴姓男子左手受瘀傷，報警提告傷害，轄區警方趕抵，依傷害罪將蘇姓老夫婦2人帶回派出所移送法辦。檢方訊後無保請回。
事發過程被路過民眾拍下，網友上傳影片至社群Threads並寫道，「被這幕嚇到，聽說他們在這條路上很有名，從30年前就會在這擺攤，賣一些紙月曆、鞋墊、報紙等等，不知道是不是元大銀行受不了報警檢舉？」。
中正一分局介壽路派出所指出，6日下午2時許獲報，衡陽路有糾紛趕抵，賴姓男子（46歲）是房仲業者，自稱對大樓有物業管理權，因勸阻蘇姓老夫婦把違規擺攤的物品懸掛在牆上，雙方爆發口角、肢體衝突。
賴男不滿被蘇姓老夫婦（夫84歲、婦73歲）拉扯到左手瘀傷，報警提告傷害罪，警方依現行犯逮捕，把蘇姓老夫婦2人帶上警車至派出所，警詢後依傷害罪移送法辦。檢方訊後無保請回。
據了解，該對老夫婦長年在中正區街邊騎樓違規擺攤，這已經不是轄區警方第一次接獲報案，過去曾對老夫婦2人違規擺攤部分，開單告發。
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