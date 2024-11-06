快訊

高雄大樓火警釀3死2傷 夫死、母子重傷另2死者身分待查

聽新聞
0:00 / 0:00

北市8旬夫婦違規擺攤 遭房仲驅趕...警到場因「這原因」移送法辦

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

蘇姓老夫婦6日在北市中正區衡陽路的元大銀行騎樓違規擺攤，受委託物業管理的賴姓房仲上前驅離，雙方爆發拉扯，期間賴姓男子左手受瘀傷，報警提告傷害，轄區警方趕抵，依傷害罪將蘇姓老夫婦2人帶回派出所移送法辦。檢方訊後無保請回。

事發過程被路過民眾拍下，網友上傳影片至社群Threads並寫道，「被這幕嚇到，聽說他們在這條路上很有名，從30年前就會在這擺攤，賣一些紙月曆、鞋墊、報紙等等，不知道是不是元大銀行受不了報警檢舉？」。

中正一分局介壽路派出所指出，6日下午2時許獲報，衡陽路有糾紛趕抵，賴姓男子（46歲）是房仲業者，自稱對大樓有物業管理權，因勸阻蘇姓老夫婦把違規擺攤的物品懸掛在牆上，雙方爆發口角、肢體衝突。

賴男不滿被蘇姓老夫婦（夫84歲、婦73歲）拉扯到左手瘀傷，報警提告傷害罪，警方依現行犯逮捕，把蘇姓老夫婦2人帶上警車至派出所，警詢後依傷害罪移送法辦。檢方訊後無保請回。

據了解，該對老夫婦長年在中正區街邊騎樓違規擺攤，這已經不是轄區警方第一次接獲報案，過去曾對老夫婦2人違規擺攤部分，開單告發。

轄區警方獲報趕抵，依法將2人帶上派出所移送法辦。記者翁至成／翻攝
轄區警方獲報趕抵，依法將2人帶上派出所移送法辦。記者翁至成／翻攝
事發過程被路過民眾拍下，網友上傳影片至社群Threads。圖／擷取自ririchao
事發過程被路過民眾拍下，網友上傳影片至社群Threads。圖／擷取自ririchao

傷害罪 提告 騎樓

延伸閱讀

左手換右手？北市警監視器備援 驚見台智光母公司也來標

北市8旬婦遭詐近千萬…兒子嚇得報警 警直奔富錦街住家逮車手

「情侶最愛旅遊地」第5名是北市 Pengsoo攜手熊讚行銷

「創意私房」北市國小教師涉案 嘉市議員要求執行反偷拍維護校園安全

相關新聞

高雄大樓火警釀3死2傷 夫死、母子重傷另2死者身分待查

高雄三民區鼎中路某大樓今凌晨0時許傳出火警，高雄市消防局出動多個分隊前往灌救，火勢控制後，警消先救出2樓董姓夫妻，2人送...

高雄三民區大樓店面凌晨竄火夫妻命危送醫 3樓再救出1人

高雄三民區鼎中路一棟大樓今凌晨0時許傳出火警，高雄市消防局出動多個分隊前往灌救，該樓3樓一度傳出火煙，火勢控制後，警消從...

高雄三民區大樓凌晨火警 屋內救出命危夫妻檔送醫

高雄三民區鼎中路一棟大樓今凌晨0時許傳出火警，高雄市消防局出動多個分隊前往灌救，該樓3樓一度傳出火煙，火勢控制後，警消從...

北市8旬夫婦違規擺攤 遭房仲驅趕...警到場因「這原因」移送法辦

蘇姓老夫婦6日在北市中正區衡陽路的元大銀行騎樓違規擺攤，受委託物業管理的賴姓房仲上前驅離，雙方爆發拉扯，期間賴姓男子左手...

疑似煞車失靈 卡車倒退撞倒淡水真理大學圍牆

在新北市淡水真理大學的宿舍旁圍牆，今天上午八點多左右，被一輛約7噸的卡車，載著機具怪手在新民街往120巷口的方向時，突然向後倒退，再往右後側跨過人行道直接將圍牆撞破了一個大洞，校方表示，據卡車駕駛第一時間向學校供稱，是因為煞車失靈才會釀禍，所幸沒有造成人員傷亡。

南投男墜崖掉彰化二水山谷亡 二縣市消防隊救援吊掛遺體

南投縣一名45歲陳姓男子今天上午在名間鄉埔中村墜崖，落在下方二水鄉山谷，彰化縣與南投縣消防人員出動救援，由於山谷陡峭，救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。