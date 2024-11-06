快訊

川普勝選美股狂歡！道瓊早盤狂飆1300點衝歷史新高 台積ADR跌逾2％

台中女子車停學校旁遭砸毀 警逮涉案2人送辦

中央社／ 台中6日電

台中1名女子前天將1輛電動自小客車，停放在北屯區某學校旁要接小孩，車輛突遭2人持鐵鎚砸毀後逃逸，警方獲報循線逮捕涉案的黃男與陳男，詢問後依毀損等罪嫌送辦。

台中市警局第五分局今天表示，警方4日上午11時40分獲報，北屯區豐樂三街、豐樂南一街口，某學校旁駐車彎有1輛電動自小客車遭人砸毀，立即派員到場調查。

被害女車主向警方表示，當時到學校要接小孩，不料準備上車時，發現車輛遭砸毀。經警方調閱現場周遭監視器，發現2名男子手持鐵鎚毀損車輛，犯案後隨即駕車逃逸。經警方循線偵辦，陸續於4日及6日，先後將涉案的32歲黃男、45歲陳男等2人帶回偵辦，

涉案的2人初步供稱，是受人委託辦事，但對細節不願交代，警方全案詢問後，將黃男等2人依毀損等罪嫌，移送台中地檢署偵辦並擴大追查。

台中市 監視器

延伸閱讀

台中兄弟揮刀、亂棍互毆雙雙掛彩 警到場2人互不提告

颱風天降「磁磚雨」砸車 管委會沒顧好要賠14萬修車費

影／新莊少年暴力砸毀機車嚇壞居民 員警僅告誡清垃圾惹民怨

妻散財兒想吹冷氣 六旬男拿鐵鎚鑿殺...妻死子傷判19年定讞

相關新聞

高雄警員簽退時間不見人影 同事尋找發現陳屍分局浴室

高雄市警前鎮分局警備隊林姓隊員昨晚在分局後門執行守望勤務，直到該簽退時間，卻不見人影，分局員警四處尋找他，竟發現他陳屍浴...

疑似煞車失靈 卡車倒退撞倒淡水真理大學圍牆

在新北市淡水真理大學的宿舍旁圍牆，今天上午八點多左右，被一輛約7噸的卡車，載著機具怪手在新民街往120巷口的方向時，突然向後倒退，再往右後側跨過人行道直接將圍牆撞破了一個大洞，校方表示，據卡車駕駛第一時間向學校供稱，是因為煞車失靈才會釀禍，所幸沒有造成人員傷亡。

南投男墜崖掉彰化二水山谷亡 二縣市消防隊救援吊掛遺體

南投縣一名45歲陳姓男子今天上午在名間鄉埔中村墜崖，落在下方二水鄉山谷，彰化縣與南投縣消防人員出動救援，由於山谷陡峭，救...

民間捐贈止血帶救命 內湖警即刻救援遭刺民眾

10月29日下午發生在內湖地區李姓犯嫌認遭被害人嗆聲，隨即對被害人大腿刺傷後逃逸案，傳出趕赴支援的員警到場後隨即以止血帶為被害人止血減害的佳話。 內湖警分局表示，甫於10月23日獲轄區勇源教育發展基

台中旱溪攔砂壩驚見浮屍 水利管理員急報案

台中市潭子區旱溪今天下午驚見浮屍，水利管理員在溪流巡查時，在一處攔砂壩看見浮屍急報案，消防隊員協助打撈，員警到場處理，目...

2025年台澳消防月曆 女消防員大秀女力「肌肉不輸男性」

2025台、澳消防月曆今公開亮相，消防署專員兼國家搜救中心搜救官周佩儒練出一身結實肌肉，大秀女力，一點都不輸國內外猛男消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。