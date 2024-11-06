南投男墜崖掉彰化二水山谷亡 二縣市消防隊救援吊掛遺體

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南投縣一名45歲陳姓男子今天上午在名間鄉埔中村墜崖，落在下方二水鄉山谷，彰化縣與南投縣消防人員出動救援，由於山谷陡峭，救援困難，消防員在山谷架繩索到下方搶救，但尋獲男子時，男子已無生命跡象。

陳姓男子是今天上午8點多在名間鄉埔中村墜崖，彰化縣消防局第二大隊獲報，出動消防車、救護車12輛、無人機一部、消防員與義消共36人，南投縣消防局出動消防車2部、消防員與義消共8人前往救援，二縣市也出動二部無人機探尋陳男位置。