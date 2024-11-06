疑似煞車失靈 卡車倒退撞倒淡水真理大學圍牆

一輛載著機具怪手的卡車，倒退偏向，撞毀真理大學宿舍圍牆。 圖／紅樹林有線電視提供

在新北市淡水真理大學的宿舍旁圍牆，今天上午八點多左右，被一輛約7噸的卡車，載著機具怪手在新民街往120巷口的方向時，突然向後倒退，再往右後側跨過人行道直接將圍牆撞破了一個大洞，校方表示，據卡車駕駛第一時間向學校供稱，是因為煞車失靈才會釀禍，所幸沒有造成人員傷亡。

眼前的圍牆破了一個大洞，看起來相當驚險，由於一早上課時間，新民街一旁還有淡江中學的校門，學生來往車輛相當多，真理大學表示，當時八點多據現場肇事的卡車駕駛解釋，車輛在上坡突然失去動力，接著煞車失靈向後滑動，駕駛為了避免往下衝波及更多用路人，因此選擇轉向衝撞真理大學的學校圍牆才卡住停了下來。

真理大學學務長林裕昌表示，這一輛卡車倒退偏向，撞毀學校宿舍圍牆，而當時圍牆後方也只有花圃空間，現場也沒有撞傷路人，無人員傷亡，已是不幸中的大幸，而被撞毀的圍牆約10公尺，學校當下也已報警處理，後續也會向肇事的卡車駕駛，要求相關的賠償事宜。由於鄰近人行道，學校也已拉起了警示標線，也請經過的學生及路人要注意安全。