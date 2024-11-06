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台中旱溪攔砂壩驚見浮屍 水利管理員急報案
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台中市潭子區旱溪今天下午驚見浮屍，水利管理員在溪流巡查時，在一處攔砂壩看見浮屍急報案，消防隊員協助打撈，員警到場處理，目前仍待查明死者身分和死因，初判是50到60歲男子。
台中市消防局今天下午3點獲報，潭子區有浮屍需協助處理，派潭子消防分隊和豐南分隊到場協助，打撈上岸後，交給警方後續處理。
台中市大雅警分局今天下午2點43分獲報，有水利管理員在潭子區旱溪東路下方旱溪巡查時，在攔砂壩看到浮屍報案，員警和鑑識人員到場，初判是50到60歲男子，仍在調查身分和死因中。
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