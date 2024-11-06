2025年台澳消防月曆 女消防員大秀女力「肌肉不輸男性」
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2025台、澳消防月曆今公開亮相，消防署專員兼國家搜救中心搜救官周佩儒練出一身結實肌肉，大秀女力，一點都不輸國內外猛男消防員。
澳洲消防員於2018年曾首度來台參與新北市消防局消防形象月曆發表會，此後開啟兩國消防月曆交流的契機，並接續於2019年合作拍攝、2020及2023年兩度共同發行消防形象月曆。
澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處（Trade and Investment Queensland）今年3月邀請6位台灣消防員，遠赴澳洲黃金海岸與澳洲消防員合拍2025年公益月曆，消防署長蕭煥章今天表示，台灣與澳洲消防合作關係長遠，不僅合作拍攝月曆，消防署上周也派遣一批消防員赴澳洲了解澳洲接受國際認證複測的情況，並展開交流。
消防署表示，台澳消防員合作拍攝2025年公益月曆，今年義賣所得會捐款給屏東動物之家，可至官網或直接到蝦皮購買。
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