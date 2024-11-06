高雄警員簽退時間不見人影 同事尋找發現陳屍分局浴室

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高雄市警前鎮分局警備隊林姓隊員昨晚在分局後門執行守望勤務，直到該簽退時間，卻不見人影，分局員警四處尋找他，竟發現他陳屍浴室，無外力介入。他最近一直覺得身體不適才請調警備隊，遺體由家屬善後。

42歲的林姓隊員原本在前鎮警分局草衙派出所服務，同事說他最近舊疾復發，經常喊頭痛、又有重聽的狀況，才向分局請調警備隊。

昨天晚間，林姓隊員在分局後門守望崗服勤，直到該簽退的時間卻不見人影，同事只發覺，他把警用無線電擺在守望崗內的桌上，卻找不人，到處找他，才在晚間10時，發現他陳屍分局浴室。

警方馬上聯絡他父母2妹妹到分局，家人傷心不已。經調閱分局監錄畫面，發現林姓隊員在昨晚9時就獨自進浴室，沒再出來。

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