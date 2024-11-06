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回收倉庫掩護非法製菸 台南海巡查緝隊破獲私菸⼯廠

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

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不法製菸集團以合法報關進⼝菸葉下腳料，並以資源回收廠做掩護，在中南部製造私菸牟利。台南海巡查緝隊今天表示，該隊在台中市龍井區、台南市學甲區破獲產製私菸⼯廠，查獲盧姓男子等8⼈，查扣大量菸絲、私菸成品、捲 菸，共可製成私菸約12萬多包，全案依違反菸酒管理法，分別函送台南市及台中市政府菸酒管理科裁處。

台南市長黃偉哲今天下午到台南海巡隊查緝隊頒發加菜金，慰勞辦案人員辛勞。台南海巡查緝隊於今年10月17日在台南市學甲破獲產製菸⽀⼯廠、台中市龍井私菸包裝⼯廠，緝獲盧姓男主嫌（50歲）等⼈及查獲菸絲重約1819公斤（1公⽄菸絲約可產製50包私菸，查獲菸絲計可產製約9萬950包私菸）、私菸成品1201包、捲菸約33萬5800包，共計查獲私菸約12萬7951包，海巡人員估計市價約1千萬元。

據了解，台南海巡查緝隊接獲情資，不法製菸集團今年初以合法報關進⼝菸葉下腳料，並以資源回收廠做掩護，在中南部製造私菸牟利，報請彰化地檢署檢察官詹雅萍指揮，會同嘉義、雲林、北⾨、彰化查緝隊、南部分署第11岸巡 隊及台南市警六分局、台中市警烏日警分局等單位組成專案⼩組偵辦。

專案小組經長期埋伏、跟監蒐證後，掌握該集團位於台中市龍井區、台南市學甲區2處產製私菸⼯廠及相關事證後，同步執⾏搜索，⼀舉成功瓦解非法製菸集團，有效防⽌偽劣菸品流入市⾯，破壞市場經濟 ，保障⺠眾健康。

辦案人員說，此類犯罪模式是將菸絲下腳料以進⼝肥料名義，再分散多處添加化學香精調配口味及 包裝，再以捲菸機捲成紙菸出 售牟取暴利，每包私菸製作成本約10元，自創品牌後以50元銷到牛墟、攤商、外籍商店、雜貨店。製菸現場髒亂不堪 環境惡劣，製造私劣菸恐對⼈體健康造成影響。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台南海巡查緝隊在學甲區破獲私菸製造工廠，查扣自動捲菸機。記者黃宣翰／翻攝
台南海巡查緝隊在學甲區破獲私菸製造工廠，查扣自動捲菸機。記者黃宣翰／翻攝

海巡 私菸

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