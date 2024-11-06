恐怖東北季風吹偏機車 苗栗騎士失控撞路邊電桿身亡
‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗
苗栗縣境今天明顯感受到強烈東北季風猛吹，頭份市興隆路上午10點多發生一起離奇風災，一輛機車行進間疑因擋不住強勁東北季風，失控偏離車道後衝撞路旁電桿，騎士倒地頭部受創嚴重，當場血流如注失去生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。
中央氣象署預報，今天東北風明顯偏強，苗栗至彰化沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、澎湖易有11級左右強陣風，苗栗地區發生多起機車遭強風吹打、騎士受傷意外。
苗栗縣消防局在10時39分左右接獲報案，指稱頭份市興隆路有機車自撞事故，救護人車抵達時，發現一名男子倒臥電桿旁，頭部重創流出大量鮮血，現場已無生命跡象，立即抬上擔架送往為恭醫院，但搶救後仍宣告不治。
據了解，不幸身亡的蘇姓男子（42歲）為頭份人，家屬接獲警方通知噩耗，正自外地兼程趕回，而警方也正調閱監視器並查訪當地民眾，釐清事故原因是否跟強風有關，後續也將交由檢警相驗釐清確切死因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言