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恐怖東北季風吹偏機車 苗栗騎士失控撞路邊電桿身亡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

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苗栗縣境今天明顯感受到強烈東北季風猛吹，頭份市興隆路上午10點多發生一起離奇風災，一輛機車行進間疑因擋不住強勁東北季風，失控偏離車道後衝撞路旁電桿，騎士倒地頭部受創嚴重，當場血流如注失去生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。

中央氣象署預報，今天東北風明顯偏強，苗栗至彰化沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、澎湖易有11級左右強陣風，苗栗地區發生多起機車遭強風吹打、騎士受傷意外。

苗栗縣消防局在10時39分左右接獲報案，指稱頭份市興隆路有機車自撞事故，救護人車抵達時，發現一名男子倒臥電桿旁，頭部重創流出大量鮮血，現場已無生命跡象，立即抬上擔架送往為恭醫院，但搶救後仍宣告不治。

據了解，不幸身亡的蘇姓男子（42歲）為頭份人，家屬接獲警方通知噩耗，正自外地兼程趕回，而警方也正調閱監視器並查訪當地民眾，釐清事故原因是否跟強風有關，後續也將交由檢警相驗釐清確切死因。

救護人員將傷重蘇男抬上擔架送往為恭醫院，但搶救後仍宣告不治。圖／消防局提供
救護人員將傷重蘇男抬上擔架送往為恭醫院，但搶救後仍宣告不治。圖／消防局提供
肇事機車因撞擊力道強烈造成車頭有明顯毀損，事故原因是否跟強風有關還有待警方調查釐清。圖／民眾提供
肇事機車因撞擊力道強烈造成車頭有明顯毀損，事故原因是否跟強風有關還有待警方調查釐清。圖／民眾提供

東北季風 頭份

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