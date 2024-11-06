恐怖東北季風吹偏機車 苗栗騎士失控撞路邊電桿身亡

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苗栗縣境今天明顯感受到強烈東北季風猛吹，頭份市興隆路上午10點多發生一起離奇風災，一輛機車行進間疑因擋不住強勁東北季風，失控偏離車道後衝撞路旁電桿，騎士倒地頭部受創嚴重，當場血流如注失去生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。

中央氣象署預報，今天東北風明顯偏強，苗栗至彰化沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、澎湖易有11級左右強陣風，苗栗地區發生多起機車遭強風吹打、騎士受傷意外。

苗栗縣消防局在10時39分左右接獲報案，指稱頭份市興隆路有機車自撞事故，救護人車抵達時，發現一名男子倒臥電桿旁，頭部重創流出大量鮮血，現場已無生命跡象，立即抬上擔架送往為恭醫院，但搶救後仍宣告不治。