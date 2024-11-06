影／淡水貨車煞車失靈倒退嚕 撞倒真理大學圍牆

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

真理大學位於新北市淡水區新民街的大門旁邊圍牆，今天上午被1輛小貨車撞倒，警方獲報到場，張姓司機聲稱因為煞車失靈導致貨車在斜坡向後滑行、撞倒圍牆，幸好無人受傷。

據了解，32歲張姓司機今天上午8時許，駕駛小貨車載運1輛小型挖土機，準備到關渡清理颱風掉落的樹幹、土石，行經真理大學校門前方新民街，事故現場是上坡路段。他聲稱行駛途中發覺車輛怪怪的，便停靠路邊打算下車檢查。

但沒想到才剛停下，就發現煞車失效，整輛車順著斜坡迅速往後滑行，衝撞路旁真理大學圍牆，磚牆倒下破了1個大洞，位置是男學生宿舍大樓旁樹叢花圃，幸好沒有人受傷。