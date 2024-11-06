獨／7旬老翁出海口挖蛤蜊遇漲潮 人遭浪捲走下落不明
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新竹市一名70多歲老翁今天上午11點許至客雅溪出海口挖蛤蜊，未料突然遇漲潮遭浪捲走，目擊民眾見老翁在海裡載浮載沉，嚇得立即報案。新竹市消防局與海巡人員聯手搜救，但老翁目前仍下落不明。
據了解，老翁上午11點多在客雅溪出海口距離岸邊約30至40公尺處挖蛤蜊，但由於遇到漲潮，老翁被突然打來的浪淹沒，隨後遭捲入海中。目擊民眾發現有人在海裡載浮載沉，立即報案，老翁也隨著風浪往風情海岸方向飄去。
新竹市消防局表示，今天上午11點40分接獲民眾報案有人落水，立即派遣人力前往搜救，但由於遇上漲潮加上海水混濁，找無老翁身影，也無法下水搜救；海巡署北部分署第八岸巡隊也表示，目前狀況不明，尚在全力搜救中。
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