門外賭客互相交付賭資 土城警破連鎖棋牌社假合法真賭博

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新北市警局土城分局金城派出所獲報，轄內永豐路某連鎖棋牌社出沒人士複雜，且有賭客在外互相交付賭資，疑有假借合法棋牌社之名，行非法賭博之嫌。經前往該棋牌社搜索，查扣現場賭資、電腦主機、監視器設備、電動麻將桌及各式籌碼等賭具，帶回現場負責人侯姓及危性男子，將全案依賭博罪嫌送辦。

警方表示，經多日埋伏蒐證，上月27日當場發現有余姓、林姓、黃姓及謝姓4名男賭客，在棋牌社外相互交付賭資，於是上前盤查，原本4人不願承認，經逐一突破心防，才終於承認有賭博情事。