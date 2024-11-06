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門外賭客互相交付賭資 土城警破連鎖棋牌社假合法真賭博
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新北市警局土城分局金城派出所獲報，轄內永豐路某連鎖棋牌社出沒人士複雜，且有賭客在外互相交付賭資，疑有假借合法棋牌社之名，行非法賭博之嫌。經前往該棋牌社搜索，查扣現場賭資、電腦主機、監視器設備、電動麻將桌及各式籌碼等賭具，帶回現場負責人侯姓及危性男子，將全案依賭博罪嫌送辦。
警方表示，經多日埋伏蒐證，上月27日當場發現有余姓、林姓、黃姓及謝姓4名男賭客，在棋牌社外相互交付賭資，於是上前盤查，原本4人不願承認，經逐一突破心防，才終於承認有賭博情事。
上月27日15時許，金城所長吳承勳持票率隊前往該棋牌社搜索，將現場負責人侯姓及危性男子男帶回調查，現場查扣賭資1290元、監視器主機1台、電腦主機1台、螢幕2台、監視器鏡頭4支、電動麻將桌1張及各式籌碼等賭具，全案依賭博罪嫌移請檢方偵辦。
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